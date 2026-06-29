«… Τον πατέρα μου κάποια στιγμή, τον ρίξανε στον γκρεμό για να τον ξεκάνουνε!»

Γιώργος Μεράντζας

Έτσι ήταν η κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή, τότε. Γεννήθηκα το ’50, όμως ο εμφύλιος δεν είχε ακόμη τελειώσει… «Oι αναμνήσεις του τραγουδιστή, η Ήπειρος των βουνών, η Αριστερά και η ευαισθητοποίηση μιας σκληρής εποχής»… Πάντα με συγκινούσε, πάντα με μάτωνε η περίοδος η εμφυλιακή και η μετεμφυλιακή ασφαλώς, γιατί είναι γνωστό πως κράτησε ακόμη για καιρό με τα ματώματα, τους αποκλεισμούς και τα δάκρυα. Στη συνέντευξη λοιπόν του Γιώργου Μεράντζα, αυτός ήταν κυρίως ο λόγος που έπιασα χαρτί και μολύβι, και είπα και στην καρδιά να συνδράμει κι εκείνη! Για ένα έξοχο βιωματικό λόγο που και μόνο το ότι συνιστά το «ανεξίτηλον», τον ανεβάζει στα φωτισμένα διαζώματα της Συνείδησης, πάντα! …Δεν τον γνώριζα, ομολογώ, πολύ καλά τον Μεράντζα. Θυμούμαι μόνο τη φωνή του, κάτι περισσότερο από μια δεκαετία! Φωνή με ιδιαίτερο, άκρως ιδιαίτερο ηχόχρωμα, με συγκρατημένο λυρισμό, (αλλά δίχως να τα καταφέρνει), ωστόσο από κείνη τη μελωδική έκφραση που ΔΕΝ ξεχνιέται… Τον Μάνο Ελευθερίου δεν ξεχνώ πόσες φορές έδειχνε την αδυναμία του στον καλλιτέχνη, τον ρωμαλέο μας τον Κρήτα Χρήστο Λεοντή, καθώς και τον Μικρούτσικο. Μου άρεσαν τα λόγια, για τα πονεμένα παιδικά χρόνια του παιδιού, τις συγκλονιστικές εικόνες για τις εμπειρίες, τον κατατρεγμό της οικογένειάς του, πόσες φορές γλύτωσε ο πατέρας του από την επιθυμία του μίσους να τον αφανίζουν… Τη γιαγιά και τη μανούλα του, που μάζευαν με θρήνο και κοπετό τα κομμάτια του νέου παλικαριού, γιου και αδερφού…

Για τον κάπως καλύτερο καιρό που περπατούσε παιδί 34 χιλιόμετρα την ημέρα δίπλα σε Γιαννιώτικο χωριό, για το Γυμνάσιο και το Λύκειο… Τον ρατσισμό, την πείνα, τη φτώχεια που Αριστερά, με ψυχή, καρδιά, ειλικρίνεια, συγκίνηση, δωρικότητα… Ακούς την προφορά του και εκστασιάζεσαι… Έτσι λίγα λόγια, λόγια αγωνιστή από την παιδικότητα του, που κορνίζωσε σχολιαστικά σε μαύρο χρώμα τα βιωμένα. Πάνα ‘πει τα «άγια εδάφια» των αδικημένων Έλληνων.