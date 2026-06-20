menu
24.5 C
Chania
Σάββατο, 20 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Σύσκεψη για την πυροπροστασία

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Ευρεία σύσκεψη με τη φυσική ηγεσία και τους διοικητές του Πυροσβεστικού Σώματος από όλη τη χώρα συγκάλεσε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, με αντικείμενο την πορεία της αντιπυρικής περιόδου, την επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού και την εντατικοποίηση των δράσεων πρόληψης.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την τοποθέτησή του, ο υπουργός αναφέρθηκε στις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών, επισημαίνοντας ότι οι ενισχυμένοι άνεμοι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα, ενώ από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας. Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι στόχος είναι: «να περιορίσουμε τον αριθμό των ενάρξεων των πυρκαγιών και να μειώσουμε την καύσιμη ύλη», καθώς, όπως τόνισε, πρόκειται για τους δύο βασικούς παράγοντες που δοκιμάζουν κάθε χρόνο τις αντοχές του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Αναφερόμενος στις συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια μεγάλων πυρκαγιών, υπογράμμισε ότι όταν συνδυάζονται υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι και πολλές ταυτόχρονες ενάρξεις, δημιουργείται «μια τεράστια διάσπαση δυνάμεων», με αποτέλεσμα , όπως προσέθεσε, να καταπονείται ολόκληρος ο μηχανισμός. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε τέτοιες περιπτώσεις «αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα του πώς διαχειριζόμαστε την κρίση».

Ο υπουργός συνεχάρη το Πυροσβεστικό Σώμα για τη μέχρι σήμερα πορεία της αντιπυρικής περιόδου, επισημαίνοντας ότι καταγράφεται μείωση των ενάρξεων κατά περίπου 14%, παρά το γεγονός ότι από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν εκδηλωθεί ήδη περισσότερες από 900 πυρκαγιές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και στα 37 Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σημειώνοντας ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στον εντοπισμό των αιτιών και των υπευθύνων πρόκλησης πυρκαγιών. Όπως τόνισε, «πρέπει να βρίσκουμε την αιτία της φωτιάς και τον αίτιο», ξεκαθαρίζοντας ότι η προσπάθεια εντοπισμού και τιμωρίας των υπευθύνων θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. «Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «θα κυνηγήσουμε τον εμπρηστή είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση», καθώς , όπως είπε, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αυξημένη καύσιμη ύλη, σημειώνοντας ότι «οι βροχοπτώσεις του χειμώνα οδήγησαν σε έντονη ανάπτυξη βλάστησης, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες».

Για τα έργα πρόληψης που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος AntiNero, αλλά και στις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη ΔΙΚΑΦΚΑ των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια απομάκρυνσης της καύσιμης ύλης θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο υπουργός επεσήμανε, ωστόσο, ότι παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται από πολλούς Δήμους, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι απαιτούμενες εργασίες πρόληψης δεν έχουν προχωρήσει επαρκώς. «Υπάρχουν αρκετοί που έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά είναι και αρκετοί οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ευθύνη των πολιτών για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, τονίζοντας ότι η προστασία μιας κατοικίας ξεκινά από την πρόληψη. Όπως ανέφερε, «ο καθένας έχει την ευθύνη να φροντίσει την περιουσία του» και υπενθύμισε ότι «η φωτιά δεν πρέπει να φτάσει στο σπίτι».

Για τον καθαρισμού οικοπέδων, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι «η πρόληψη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα τόσο για την προστασία ζωών και περιουσιών όσο και για τη μείωση της πίεσης που δέχεται ο επιχειρησιακός μηχανισμός». Με δεδομένο ότι τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία καθαρισμού οικοπέδων, ο Υπουργός έδωσε εντολή να ξεκινήσουν από την Τρίτη στοχευμένοι έλεγχοι από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Όπως επισημάνθηκε, οι Διοικητές και τα στελέχη των υπηρεσιών καλούνται να καταγράψουν ακαθάριστα οικόπεδα και επικίνδυνους χώρους, ώστε οι σχετικές αναφορές να αποστέλλονται στους αρμόδιους Δήμους για τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Κλείνοντας τη σύσκεψη, ο υπουργός επανέλαβε ότι η μείωση των ενάρξεων και της καύσιμης ύλης αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου. «Αν τώρα δουλέψουμε να αφαιρεθεί η καύσιμη ύλη και να μειώσουμε τον κίνδυνο, τότε θα πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα», τόνισε, υπογραμμίζοντας , ότι ο στόχος δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των πυρκαγιών αλλά η διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας πρόληψης σε επίπεδο πολιτών, Δήμων και κρατικού μηχανισμού.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Επιθεωρητές Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων Επιχειρήσεων και Υποστήριξης Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (ΑΠΣ), ο Διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), οι Συντονιστές Επιχειρήσεων, οι Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.), οι Διοικητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προληπτικής Πυροπροστασίας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum