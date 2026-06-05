Πρόταση Πούτιν στη Γερμανία να ξαναρχίσουν οι παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω Nord Stream 2

Ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις προμήθειες φυσικού αερίου στη Γερμανία μέσω του σοβαρά κατεστραμμένου αγωγού Nord Stream το 2022, αλλά ότι η απόφαση εναπόκειται στο Βερολίνο.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Πούτιν δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι ένας από τους δύο αγωγούς Nord Stream 2 ειναι άθικτος και θα μπορούσε να ξεκινήσει την άντληση φυσικού αερίου «αύριο», ανέφερε το Reuters.

«Δεν αστειεύομαι, απλά πρέπει να πατήσεις ένα κουμπί και το φυσικό αέριο αρχίζει να ρέει. Αλλά γι’ αυτό, απαιτείται απόφαση από τη γερμανική κυβέρνηση», είπε.

Ο Πούτιν, ωστόσο, σημείωσε ότι ο αγωγός Nord Stream υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ και η Γερμανία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία για την άρση τους.