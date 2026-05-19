Ένοχος για κατασκοπεία στην Σούδα ο 26χρονος Αζέρος – Φυλάκιση 7 ετών

Αγγελική Καλλέργη -ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
0

Ένοχος για κατασκοπεία κρίθηκε την Τριτη από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου ο 26χρονος Αζέρος, ο οποίος συνελήφθη τον Ιούνιο του 2025 στην Σούδα. Θυμίζουμε ότι μετά από πληροφορίες και έρευνα σε βάρος του, ο 26χρονος είχε συλληφθεί σε δωμάτιο, που μίσθωνε στις Καλύβες, προκειμένου να έχει οπτική επαφή τόσο με το νότιο τμήμα του Ναυστάθμου που δένουν τα ελληνικά πολεμικά πλοία, όσο και το βόρειο τμήμα όπου βρίσκονται πολεμικά πλοία συμμαχικών χωρών.

Ο Αζέρος είχε φτάσει στην Ελλάδα από την Πολωνία, όπου διέμενε τον Ιανουάριο και στις Καλύβες φέρεται να μίσθωσε δωμάτιο στις 18 Ιουνίου. Στην κατοχή του βρέθηκαν χιλιάδες φωτογραφίες, ενώ περισσότερες από 1000 αφορούσαν ελληνικά πολεμικά πλοία και αεροπλάνα.

Στη διάρκεια της απολογίας του υποστήριξε πως δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπεία, αλλά πως είναι χόμπι του η φωτογραφία και συνέχισε λέγοντας πως αυτά τα οποία αποτύπωνε στις φωτογραφίες του ήταν εκτεθειμένα – παρότι πολεμικά και εθνικής στρατηγικής σημασίας – σε κοινή θέα και μπορούσαν να τα δουν όλοι οι πολίτες. Ωστόσο, δεν μπορούσε να δικαιολογήσει ούτε γιατί οι φωτογραφίες τους δεν ήταν κυρίως τοπία, αλλά ζουμαρισμένες φωτογραφίες στα πλοία, αλλά και πως ενώ δήλωνε ένας απλός ταξιτζής, μπορούσε να διαθέτει χιλιάδες ευρώ επί τόσους μήνες στην Ελλάδα για διακοπές.

Τελικά, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 7 χρόνια για την κατηγορία της κατασκοπείας και έναν μήνα για απείθεια. Θα οδηγηθεί και πάλι στη φυλακή, όπου ήδη ήταν προφυλακισμένος από πέρυσι τον Ιούνιο.

