Νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Το Κίεβο υφίσταται τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ευρείας κλίμακας ρωσική αεροπορική επιδρομή, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που μεταδίδουν πως ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Ο εχθρός πλήττει το Κίεβο με drones και βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, παροτρύνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έπειτα από τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, οι καθημερινές επιδρομές του ρωσικού στρατού εναντίον ουκρανικών πόλεων ξανάρχισαν, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Την Τετάρτη οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν «800 drones» εναντίον της χώρας, σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 ουκρανοί άμαχοι σκοτώθηκαν και 40.600 τραυματίστηκαν αφότου άρχισε ο πόλεμος, με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό έτος για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.

Η ευρείας κλίμακας αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε εξέλιξη στην ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δεκαέξι, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου. «Ως τώρα, είναι γνωστό ότι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της επίθεσης. Δυστυχώς, ένας άνθρωπος απεβίωσε», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης του Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

