Καταστηματάρχες Δημοτικής Αγοράς: Ενστάσεις για το ύψος των ενοικίων εκκίνησης

Γιώργος Κώνστας
Ενστάσεις για το ύψος των ενοικίων εκκίνησης αλλά και στη μετατροπή της Δημοτικής Αγοράς ως “Food Market” διατυπώνει ο Σύλλογος των καταστηματαρχών τους με ανακοίνωση του το απόγευμα της Τρίτης.
Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις τιμές των ενοικίων και στο χαρακτήρα της νέας Δημοτικής Αγοράς όπως περιγράφηκε σε πρόσφατα, σχετικά δημοσιεύματα των “Χ.ν.”
Πιο συγκεκριμένα ο Σύλλογος τοποθετείται σχετικά μετά την γνωστοποίηση των αρχικών τιμών δημοπρατήσεων των καταστημάτων της και δηλώνει πως «θεωρούμαι ότι τα ενοίκια εκκίνησης είναι υψηλά καθώς τα καταστήματα τροφίμων που θα λειτουργήσουν στο χώρο θα αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό από τις αλυσίδες λιανεμπορίου που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας και γύρω από αυτήν. Πιστεύουμε ότι για να υπάρξει βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα η τιμή των ενοικίων θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη σε λογικές τιμές ας μην ξεχνάμε ότι τα καταστήματα έχουν μικρό εμβαδόν άρα μικρό εκθεσιακό χώρο πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών.»
Οι επαγγελματίες συμπληρώνουν πως ο κανονισμός λειτουργίας που αναγκάζονται να ακολουθήσουν «περιορίζει πολύ την ευέλικτη επιβίωση των επιχειρήσεων με πολλές απ’ αυτές να οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Η Αγορά από την έναρξη λειτουργίας της ήταν χώρος πωλήσεων τροφίμων με ένα μικρό ποσοστό εστίασης και όχι food market. Ας προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος προς ώφελος της πόλης μας».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

