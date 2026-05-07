Συζήτηση στην ΟΑΚ: «Ο Κρητικός Πολιτισμός σε… Κρίση;»

Η τέταρτη συνάντηση της σειράς συζητήσεων, με θέμα «Ο Κρητικός Πολιτισμός σε… Κρίση;» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 9 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 στην Κεντρική Αίθουσα της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ). Ομιλήτρια θα είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Στυλιανή Κλάδου. Το θέμα της διάλεξης θα είναι: «Πολιτισμός ως ταυτότητα, τρόπος ζωής ή τουριστικό προϊόν; Ο ρόλος του branding».

Παράλληλα, η ΟΑΚ κάνει ανοικτό κάλεσμα στους Πολιτιστικούς Συλλόγους και σε κάθε Φορέα που προβάλλει τον Πολιτισμό του τόπου μας, όπως και σε κάθε ιδιώτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί.