Έφυγε από τη ζωή ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

Θλίψη επικρατεί στο παγκόσμιο μπάσκετ, καθώς ο σπουδαίος Πουερτορικάνος, Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 62 ετών.

Ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, απεβίωσε έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο του παχέως εντέρου.

Ο Ορτίθ διέγραψε σπουδαία πορεία σε εθνικό και διασυλλογικό επίπεδο.

Ο ίδιος πέρασε και από την Ελλάδα με τις φανέλες του Άρη (1996-98), της Λάρισας (1994-95) και του Ηρακλείου (1995-96).

Επίσης, αγωνίστηκε στο NBA και τους Γιούτα Τζαζ (1988-90), καθώς και σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, με θητείες στη Ρεάλ Μαδρίτης (1990) και την Μπαρτσελόνα (1990-92).