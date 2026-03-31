Ηράκλειο: Δυναμικό «παρών» αστυνομικών στο Run Greece

Το Παράρτημα Κρήτης της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος ανακοίνωσε ότι έδωσε δυναμικό «παρών» στο Run Greece Ηράκλειο 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου.

«Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια, ομάδα αστυνομικών-αθλητών συμμετείχε στη διοργάνωση, τιμώντας τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, της συλλογικότητας και της διά βίου άθλησης. Οι συμμετοχές μας αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ότι η αστυνομική οικογένεια στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό ως τρόπο ζωής, καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα και ενισχύοντας τη σχέση της με την κοινωνία», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση.