menu
13.3 C
Chania
Δευτέρα, 30 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

«Υπερασπιζόμαστε το περιβάλλον του Σταυρού» – Εκδήλωση την Κυριακή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού (SEA) σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Βάμου (Κ.Ε.ΠΕ.Α / ΚΠΕ) διοργανώνει την Κυριακή 5 Απριλίου, από τις 12:00 έως τις 15:00, στην Παχιά Άμμο στον Σταυρό Ακρωτηρίου Χανίων, δράση με τίτλο «Υπερασπιζόμαστε το περιβάλλον του Σταυρού».

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η θάλασσα, οι αμμοθίνες, τα φυτά και τα ζώα του Σταυρού αλλά και οι αρχαιολογικοί χώροι είναι ένας πολύτιμος θησαυρός που αξίζει προστασία. Σας καλούμε σε μια ανοιχτή δράση για να γνωρίσουμε το οικοσύστημα της περιοχής και να στείλουμε ένα συλλογικό μήνυμα φροντίδας και υπεράσπισης της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μικροί και μεγάλοι συμμετέχουμε σε παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες και δράσεις ενημέρωσης στην παραλία της Παχιάς Άμμου. Παρακαλούμε φέρτε καπέλο, νερό και ομπρέλα».

Πρόγραμμα
12:00: Face painting και κυνήγι πασχαλινών αυγών στην άμμο
Μπαζάρ βιβλίων και χειροτεχνιών
Μικρός καθαρισμός της παραλίας
13:00: Κατασκευή ξύλινων ενημερωτικών πινακίδων για τα ζώα, τα φυτά και τους αρχαιολογικούς χώρους του Σταυρού με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Βάμου (Κ.Ε.ΠΕ.Α / ΚΠΕ).
Συμβολική τοποθέτησή τους στην περιοχή
14:00: Μουσική και πικνίκ στην άμμο

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum