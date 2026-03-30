«Υπερασπιζόμαστε το περιβάλλον του Σταυρού» – Εκδήλωση την Κυριακή

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού (SEA) σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Βάμου (Κ.Ε.ΠΕ.Α / ΚΠΕ) διοργανώνει την Κυριακή 5 Απριλίου, από τις 12:00 έως τις 15:00, στην Παχιά Άμμο στον Σταυρό Ακρωτηρίου Χανίων, δράση με τίτλο «Υπερασπιζόμαστε το περιβάλλον του Σταυρού».

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η θάλασσα, οι αμμοθίνες, τα φυτά και τα ζώα του Σταυρού αλλά και οι αρχαιολογικοί χώροι είναι ένας πολύτιμος θησαυρός που αξίζει προστασία. Σας καλούμε σε μια ανοιχτή δράση για να γνωρίσουμε το οικοσύστημα της περιοχής και να στείλουμε ένα συλλογικό μήνυμα φροντίδας και υπεράσπισης της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μικροί και μεγάλοι συμμετέχουμε σε παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες και δράσεις ενημέρωσης στην παραλία της Παχιάς Άμμου. Παρακαλούμε φέρτε καπέλο, νερό και ομπρέλα».

Πρόγραμμα

12:00: Face painting και κυνήγι πασχαλινών αυγών στην άμμο

Μπαζάρ βιβλίων και χειροτεχνιών

Μικρός καθαρισμός της παραλίας

13:00: Κατασκευή ξύλινων ενημερωτικών πινακίδων για τα ζώα, τα φυτά και τους αρχαιολογικούς χώρους του Σταυρού με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Βάμου (Κ.Ε.ΠΕ.Α / ΚΠΕ).

Συμβολική τοποθέτησή τους στην περιοχή

14:00: Μουσική και πικνίκ στην άμμο