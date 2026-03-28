Χανιά: Εκδήλωση προς τιμήν του Μητροπολίτη Τίτου

Σε μια κατάμεστη αίθουσα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, εκδήλωση προς τιμήν του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου.

Η εκδήλωση, στην οποία παρέστη και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιήθηκε, μετά την ενθρόνισή του, στο κέντρο δεξιώσεων «Πορτοκάλι Hall» στον Πλατανιά.

Το παρών έδωσαν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη, οι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη και Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, δήμαρχοι του νομού, δημοτικοί σύμβουλοι, στελέχη της Αυτοδιοίκησης, κ.α.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τους δήμους Χανίων, Πλατανιά και Αποκορώνου.