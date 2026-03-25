Νέος μετασεισμός ενισχύει την ανησυχία στην Ήπειρο

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, ενισχύοντας την ανησυχία των κατοίκων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο μετασεισμός είχε μέγεθος 4,3 ρίχτερ, σημειώθηκε στις 23:57 της Τρίτης 24 Μαρτίου με εστιακό βάθος 11,5 χιλιομέτρων.

Οπως μετέδωσε το ertnews, το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 25 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Ιωαννίνων, γεγονός που έκανε την σεισμική δόνηση αισθητή σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι αρχές και οι επιστημονικοί φορείς παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.