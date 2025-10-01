menu
Πολιτισμός

13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων: Δωρεάν εργαστήρια και masterclasses

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Είκοσι έξι εργαστήρια και masterclasses προσφέρονται, όπως ανακοινώθηκε, δωρεάν στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων που θα πραγματοποιηθούν από τις 15 έως και τις 26 Οκτωβρίου 2025.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αναλυτικές πληροφορίες, περιγραφές εργαστηρίων και δηλώσεις συμμετοχής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
στο https://chaniafilmfestival.com/masterclass2025/

Δημιουργοί και πανεπιστημιακοί μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρία στους φίλους του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ.

Για μια ακόμη χρονιά στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα που προσφέρεται με εργαστήρια και masterclasses διεθνούς επιπέδου με θέματα με θεματικές κινηματογράφου, εκπαίδευσης, animation, δικαιωμάτων κ.α.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε στην παρουσία :
– Της φωτογράφου Μάρως Κουρή με 3 δράσεις – εργαστήρια
– Του ιταλού παραγωγού Gianni Russo ο οποιος συνυπογραφει την παραγωγή στην ταινία «Ennio», σε σκηνοθεσία Giuseppe Tornatore

Τα εργαστήρια του CFF13 γίνονται από επιμορφωτές από την επιστημονική και εκπαιδευτική ομάδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και από συνεργάτες  από α) το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, β) το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών inArts του τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, γ) το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, δ) τον ΕΚΚΟΜΕΔ, ε) το Δικτύου Συνεργατικών Σχολείων Χανίων και την Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο», ζ) το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, η) το τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ, θ) τον εκπαιδευτικό όμιλο ΑΚΤΟ, θ) το Πολυτεχνείο Κρήτης, I) το ΕΑΠ, Κ)το ΕΛΜΕΠΑ»

