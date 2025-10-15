menu
19.4 C
Chania
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

13o Chania Film Festival: Φώτα, κάμερα, πάμε… (φωτ.)

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Έντεκα ημέρες γεμάτες κινηματογράφο για το Chania Film Festival, που στην 13η συνεχή διοργάνωση του έχει καθιερωθεί πλέον ως μια γιορτή της 7ης τέχνης. Η εκδήλωση έναρξης του φεστιβάλ το βράδυ της Τετάρτης ήταν γεμάτη με βραβεύσεις ανθρώπων του κινηματογράφου και του πολιτισμού και θερμά λόγια για την πορεία της εκδήλωσης που αναμένεται να συγκεντρώσουν πολύ κόσμο από σήμερα μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου.

Εμφανώς συγκινημένος ο Θοδωρής Παπαδουλάκης ευχαρίστησε «τους φορείς της πόλης μας, που μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά είναι πολύ σημαντική η υποστήριξη τους γιατί το “σπορ” του κινηματογράφου είναι πολύ ακριβό». Σημείωσε επίσης πως το βιβλίο “Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται” του Ν. Καζαντζάκη του το χάρισε ο Π. Σημανδηράκης, εμπνέοντας τον.

Τόνισε δε πως αυτή τη στιγμή το Chania Film Festival βρίσκεται «πολύ ψηλά» και είναι εφάμιλλο ανάλογων γεγονότων του εξωτερικού.

Ακολούθησε η βράβευση της Χανιώτισσας δημιουργού Αντωνίας Σκαράκη (όλα τα βραβεία φιλοτεχνήθηκαν από το Ν. Κοκοβλή) για τον σχεδιασμό της αφίσας του φεστιβάλ που στην τοποθέτηση της μίλησε με θερμά λόγια για το Μ. Φραντζεσκάκη

Επίσης βραβεύτηκαν οι Πέτρος Ξενάκης και Κώστας Σπανάκης, για την εικαστική τους συμβολή και ο Κώστας Μαυρακάκης, για τις αφίσες που φιλοτέχνησε αλλά και για τη συμβολή του στην κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του Walter Lary.

Τον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη εκπροσώπησε ο βουλευτής κ. Α. Μαρκογιαννάκης που έδωσε συγχαρητήρια στους διοργανωτές «για τη δημιουργικότητα και κυρίως την αφοσίωση που έχετε αναγάγει το φεστιβάλ σε ένα θεσμό πολιτισμού που διευρύνει τους ορίζοντες της τέχνης και του πνεύματος».

Στη συνέχεια ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ν. Καλογερής αναφέρθηκε με θερμά λόγια στους ανθρώπους του κινηματογράφου που θα τιμηθούν και τόνισε πως η Περιφέρεια Κρήτης «είναι σταθερός υποστηρικτής του festival».

Για «μια δουλειά που έρχεται να διασυνδέσει τον τόπο μας με την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό» μίλησε ο δήμαρχος Χανίων Π. Σημανδηράκης και για ένα δεκαήμερο που θα συγκεντρώσει τους πολίτες που έχουν ανησυχίες.

Στην εξωστρέφεια του φεστιβάλ και στο πως συνδέεται με την ύπαιθρο και τους μαθητές στάθηκε ο δήμαρχος Πλατανιά Γ. Μαλανδράκης, ενώ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Κισσάμου Γ. Μακράκης σημείωσε πως «το φεστιβάλ αυτό έχει μια ξεχωριστή ταυτότητα, αναδεικνύει σημαντικά κοινωνικά ζητήματα και ενθαρρύνει τη δημιουργική έκφραση».

Στο ρόλο του Μ. Φραντζεσκάκη στην οργάνωση και στο σχεδιασμό επέμεινε ο γ.γ. του Πνευματικού Κέντρου Μ. Κελαϊδής θυμίζοντας πως τα γυρίσματα του “Ζορμπά” πριν 60 χρόνια διαφήμισαν την περιοχή μας στο εξωτερικό, ενώ τον αναπτυξιακό ρόλο του κινηματογράφου και του φεστιβάλ για την προβολή των Χανίων υπογράμμισε ο Δ. Μουντάκης από το ΕΒΕΧ.

« Είμαστε και φέτος υποστηρικτές του φεστιβάλ ενός θεσμού που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην Ελλάδα και διεθνώς για την πληθώρα των δράσεων του» δήλωσε η εκπρόσωπος του ΕΚΚΟΜΕΔ κ. Αλεξάνδρα Κιτσαντά.

Επίσης προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Εμίρ Κοστουρίτσα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum