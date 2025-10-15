13o Chania Film Festival: Φώτα, κάμερα, πάμε… (φωτ.)

Έντεκα ημέρες γεμάτες κινηματογράφο για το Chania Film Festival, που στην 13η συνεχή διοργάνωση του έχει καθιερωθεί πλέον ως μια γιορτή της 7ης τέχνης. Η εκδήλωση έναρξης του φεστιβάλ το βράδυ της Τετάρτης ήταν γεμάτη με βραβεύσεις ανθρώπων του κινηματογράφου και του πολιτισμού και θερμά λόγια για την πορεία της εκδήλωσης που αναμένεται να συγκεντρώσουν πολύ κόσμο από σήμερα μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου.

Εμφανώς συγκινημένος ο Θοδωρής Παπαδουλάκης ευχαρίστησε «τους φορείς της πόλης μας, που μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά είναι πολύ σημαντική η υποστήριξη τους γιατί το “σπορ” του κινηματογράφου είναι πολύ ακριβό». Σημείωσε επίσης πως το βιβλίο “Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται” του Ν. Καζαντζάκη του το χάρισε ο Π. Σημανδηράκης, εμπνέοντας τον.

Τόνισε δε πως αυτή τη στιγμή το Chania Film Festival βρίσκεται «πολύ ψηλά» και είναι εφάμιλλο ανάλογων γεγονότων του εξωτερικού.

Ακολούθησε η βράβευση της Χανιώτισσας δημιουργού Αντωνίας Σκαράκη (όλα τα βραβεία φιλοτεχνήθηκαν από το Ν. Κοκοβλή) για τον σχεδιασμό της αφίσας του φεστιβάλ που στην τοποθέτηση της μίλησε με θερμά λόγια για το Μ. Φραντζεσκάκη

Επίσης βραβεύτηκαν οι Πέτρος Ξενάκης και Κώστας Σπανάκης, για την εικαστική τους συμβολή και ο Κώστας Μαυρακάκης, για τις αφίσες που φιλοτέχνησε αλλά και για τη συμβολή του στην κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του Walter Lary.

Τον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη εκπροσώπησε ο βουλευτής κ. Α. Μαρκογιαννάκης που έδωσε συγχαρητήρια στους διοργανωτές «για τη δημιουργικότητα και κυρίως την αφοσίωση που έχετε αναγάγει το φεστιβάλ σε ένα θεσμό πολιτισμού που διευρύνει τους ορίζοντες της τέχνης και του πνεύματος».

Στη συνέχεια ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ν. Καλογερής αναφέρθηκε με θερμά λόγια στους ανθρώπους του κινηματογράφου που θα τιμηθούν και τόνισε πως η Περιφέρεια Κρήτης «είναι σταθερός υποστηρικτής του festival».

Για «μια δουλειά που έρχεται να διασυνδέσει τον τόπο μας με την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό» μίλησε ο δήμαρχος Χανίων Π. Σημανδηράκης και για ένα δεκαήμερο που θα συγκεντρώσει τους πολίτες που έχουν ανησυχίες.

Στην εξωστρέφεια του φεστιβάλ και στο πως συνδέεται με την ύπαιθρο και τους μαθητές στάθηκε ο δήμαρχος Πλατανιά Γ. Μαλανδράκης, ενώ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Κισσάμου Γ. Μακράκης σημείωσε πως «το φεστιβάλ αυτό έχει μια ξεχωριστή ταυτότητα, αναδεικνύει σημαντικά κοινωνικά ζητήματα και ενθαρρύνει τη δημιουργική έκφραση».

Στο ρόλο του Μ. Φραντζεσκάκη στην οργάνωση και στο σχεδιασμό επέμεινε ο γ.γ. του Πνευματικού Κέντρου Μ. Κελαϊδής θυμίζοντας πως τα γυρίσματα του “Ζορμπά” πριν 60 χρόνια διαφήμισαν την περιοχή μας στο εξωτερικό, ενώ τον αναπτυξιακό ρόλο του κινηματογράφου και του φεστιβάλ για την προβολή των Χανίων υπογράμμισε ο Δ. Μουντάκης από το ΕΒΕΧ.

« Είμαστε και φέτος υποστηρικτές του φεστιβάλ ενός θεσμού που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην Ελλάδα και διεθνώς για την πληθώρα των δράσεων του» δήλωσε η εκπρόσωπος του ΕΚΚΟΜΕΔ κ. Αλεξάνδρα Κιτσαντά.

Επίσης προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Εμίρ Κοστουρίτσα.