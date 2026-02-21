Συνεδρίαση λογοδοσίας Δήμου Καντάνου – Σελίνου

Συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Καντάνου -Σελίνου θα πραγματοποιηθεί, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 16:00 στον α’ όροφο του κτιρίου του Βρεφονηπιακού Σταθμού Παλαιόχωρας στο Πανόραμα.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων που επιθυμούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση να τα καταθέσουν εγγράφως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00. (μπορούν να συζητηθούν έως 10 θέματα κατόπιν προτάσεων των Δημοτικών Συμβούλων και έως δύο θέματα κατόπιν προτάσεων των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων).