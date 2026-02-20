Ματιές στα Media – Ξεχωρίζουν σήμερα

ΕΡΤ3 20.00 STart

Η εβδοµαδιαία πολιτιστική εκποµπή #STArt, µε τη Λένα Αρώνη, φιλοξενεί αυτή την Παρασκευή στη βραδινή ζώνη πολιτισµού της ΕΡΤ3 µία από τις πιο εµβληµατικές φωνές του ελληνικού πολιτισµού, τη Μαρία Φαραντούρη.

STAR 21.00 Moonfall: Η Σκοτεινή Πλευρά του Φεγγαριού

Ταινία επιστηµονικής φαντασίας. Όταν µια µυστηριώδης δύναµη βγάζει τη Σελήνη από την τροχιά της γύρω από τη Γη, η ανθρωπότητα απειλείται µε αφανισµό. Σε µια ύστατη προσπάθεια να αποτραπεί ο όλεθρος, τρεις απίθανοι ήρωες θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι στο διάστηµα…

ΣΚΑΙ 23.30 Στην Αγκαλιά του Φάνη

Ο δηµοφιλής κωµικός Φάνης Λαµπρόπουλος υποδέχεται σε κάθε εκποµπή δύο ξεχωριστούς καλεσµένους.

PODCAST “Στιγµές”

Στο Podcast των «Χανιώτικων νέων»: “Στιγµές” συζήτηση µε τον αστροφυσικό Νίκο Κυλάφη για το σύµπαν.