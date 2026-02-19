Ματιές στα Media – Ξεχωρίζουν σήμερα

ALPHA 23.30 Αυτοψία

Υπεξαίρεση. Απάτη. Πλαστογραφία. Η “Αυτοψία” ανοίγει την πύλη των Φυλακών της Χαλκίδας, του µοναδικού Σωφρονιστικού Καταστήµατος στην Ελλάδα µε καταδικασθέντες για οικονοµικά εγκλήµατα.

COSMOTE HISTORY 21.00 Φίλαι, οι Τελευταίοι Ναοί της Αιγύπτου

Ένα εµβληµατικό αξιοθέατο της εποχής των Πτολεµαίων: το σύµπλεγµα ναών των Φιλών στην Αίγυπτο. Οι ναοί που βρίσκονταν στο νησί των Φιλών, το οποίο βυθίστηκε, έγιναν αντικείµενο µιας τιτάνιας αρχαιολογικής επιχείρησης διάσωσης.

ΕΡΤ1 22.00 Στην πίεση

Η Ευγενία Σαµαρά παρουσιάζει για ένα καινοτόµο τηλεπαιχνίδι που συνδυάζει γνώση, στρατηγική και γρήγορα αντανακλαστικά και υπόσχεται να κρατήσει τους τηλεθεατές σε αγωνία κάθε Σαββατοκύριακο.

PODCAST 10o ∆ηµοτικό Σχολείο Χανίων – ∆ηµοσιογράφοι… από θρανίο!

Οι µαθητές του Στ2 παίρνουν συνέντευξη από τον Γιάννη Λυβιάκη, δηµοσιογράφο στα Χανιώτικα Νέα και µαθαίνουν πώς γεννιούνται οι ειδήσεις, τι σηµαίνει έγκυρη ενηµέρωση και πώς είναι η δουλειά πίσω από το ρεπορτάζ.

