Αθλητικά

Ολα έτοιμα για το τουρνουά ενώσεων μπάσκετ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η σημαντική αθλητική διοργάνωση “Youth Development – Τουρνουά Ενώσεων” θα πραγματοποιηθεί το επόμενο τετραήμερο στα Χανιά όπου θα βρεθούν τα σημαντικότερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ από τη νότια Ελλάδα. Οι αγώνες θα γίνουν στο κλειστό του Κλαδισού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μόνωσης της στέγης και στο παρκέ μεδιοργανωτές την ΕΟΚ, τον Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτη.

«Ο Δήμος Χανίων και η Περιφέρεια Κρήτης στέκονται αρωγοί στη διεξαγωγή της σημαντικής αθλητικής διοργάνωσης “Youth Development – Τουρνουά Ενώσεων”, συμβάλλοντας ώστε το Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού να είναι πλήρως έτοιμο να φιλοξενήσει και πάλι μεγάλους αγώνες και αθλητικές εκδηλώσεις.
Από τις 20 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2026, τα Χανιά θα υποδεχθούν το Πρωτάθλημα Ενώσεων Νότου (Final 6), με ταλαντούχους αθλητές από όλη την Ελλάδα να αγωνίζονται και να αναδεικνύουν το ταλέντο τους.

Η ΕΚΑΣΚ, με τη Μικτή Κρήτης, θα δώσει τη δική της μάχη για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης, εκπροσωπώντας επάξια το νησί» σημειώνει ο Δήμος που προσθέτει «Η διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού για την πόλη, ενισχύοντας τη νεανική συμμετοχή και προάγοντας το «ευ αγωνίζεσθαι». Καλούμε όλους τους πολίτες να δώσουν το «παρών», να στηρίξουν την προσπάθεια και να απολαύσουν ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ και δυνατές συγκινήσεις».
Πρόγραμμα Αγώνων
Παρασκευή 20.02 (15:45 – 22:00)
Η ΕΚΑΣΚ θα παίξει με ΕΣΚΑ (18:00)
Σάββατο 21.02 (09:30 – 21:30)
Η ΕΚΑΣΚ θα παίξει με ΕΣΚΑΗ (11:45) και ΕΣΚΑΝΑ (19:30)
Κυριακή 22.02 (10:00 – 22:00)
Η ΕΚΑΣΚ θα παίξει με ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ (20:15)
Δευτέρα 23.02 (12:00 – 18:30)
Η ΕΚΑΣΚ θα παίξει με ΕΣΚΑΣΕ (12:00)
Επίσης για το αντίστοιχη διοργάνωση στα κορίτσια θα παίξουν την Κυριακή ΕΚΑΣΚ-ΕΣΚΑ (Κυριακή, 15:00).

 

 

