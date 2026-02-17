menu
Πολιτισμός

Κίσσαμος: Το πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τριήμερο καρναβαλικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί στην Κίσσαμο.

Το πρόγραμμα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Κισσάμου, έχει ως εξής:

•Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου | Ώρα 17:00  Πλατεία Τζανακάκη: Ξεκινάμε δυναμικά με ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι σε συνεργασία με τη νεολαία! Από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, η πλατεία θα πλημμυρίσει ρυθμό, ενέργεια και γιορτινή διάθεση. Ελάτε να δώσουμε όλοι μαζί το σύνθημα για την έναρξη του Καρναβαλιού!

•Κυριακή 22 Φεβρουαρίου | Ώρα 15:00  Οδός Σκαλίδη: Η μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση έρχεται να ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους! Ομάδες καρναβαλιστών, ευφάνταστες στολές, μουσική, χορός και ατελείωτο κέφι θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, πολύχρωμο σκηνικό χαράς. Ελάτε να χειροκροτήσουμε, να συμμετάσχουμε και να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα!

•Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου | Ώρα 11:30 Τράχηλας Γραμβούσας: Ολοκληρώνουμε το τριήμερο με τα παραδοσιακά Κούλουμα, σε ένα όμορφο φυσικό τοπίο. Μουσική, σαρακοστιανά εδέσματα και ανοιχτό γλέντι μάς περιμένουν για να γιορτάσουμε όλοι μαζί με χαρά και παράδοση.
«Το Καρναβάλι είναι γιορτή, είναι συμμετοχή, είναι ξεγνοιασιά! Σας περιμένουμε όλους — δημότες και επισκέπτες — να γίνουμε μια μεγάλη γιορτινή αγκαλιά και να δημιουργήσουμε όμορφες, αξέχαστες στιγμές!», καταλήγει η ανακοίνωση.

