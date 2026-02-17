menu
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, 2026
Τοπικά

Χανιά: Συγκέντρωση με αφορμή τα 3 χρόνια από τα Τέμπη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συγκέντρωση διοργανώνεται το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στην πλατεία Αγοράς στην Αγορά με αφορμή τα 3 χρόνια από τα Τέμπη.

Σε μακροσκελή ανακοίνωση – τοποθέτηση των εκλεγμένων με την Ταξική Ενότητα στο Δ.Σ του Εργατικού Κέντρου Χανίων τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «μόνο στο νομό Χανίων και συνολικά στο νησί μας, είχαμε τα τελευταία χρόνια δεκάδες δυστυχήματα, με νεκρούς ξενοδοχοϋπάλληλους, οικοδόμους, επισιτιστές, διανομείς, ενώ εκατοντάδες είναι οι σακατεμένοι σε διάφορους κλάδους».

Οι ίδιοι αναφέρονται στην «υποβάθμιση και υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Νομό Χανίων που η Τεχνική Επιθεώρηση λειτουργεί με 6 υπαλλήλους( 4 ελεγκτές και 2 διοικητικούς), που έχουν την αρμοδιότητα να ελέγξουν χιλιάδες επιχειρήσεις στους Νομούς Χανίων και Ρεθύμνου».

Υποστηρίζουν ότι «μέλη του προεδρείου του Δ.Σ. του Ε.Κ.Χ. όχι μόνο δεν κατήγγειλαν το νόμο ταφόπλακα για τις συλλογικές συμβάσεις αλλά τον υπερασπίστηκαν βρίσκοντας μάλιστα και θετικά» για να καταλήξουν σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Όλοι και όλες το Σάββατο 28 Φλεβάρη στις 11:00 στην Αγορά!
Δίνουμε μαζικό, μαχητικό παρών στην απεργιακή συγκέντρωση που οργανώνουν τα πρωτοβάθμια σωματεία το Σάββατο 28 Φλεβάρη.
Να βροντοφωνάξουμε: “Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!”».

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι εκλεγμένοι στο Δ.Σ του Εργατικού Κέντρου Χανίων με το Ψηφοδέλτιο της Ταξικής Ενότητας(ΠΑΜΕ): Ρηγανάκος Φώτης, αναπληρωτής Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Ξανθουδάκης Μανώλης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ν.Χανίων, Μπυράκης Γιώργος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν.Χανίων, Αποστολάκης Σήφης, επικεφαλής της Ταξικής Ενότητας στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν.Χανίων, Βολακάκης Δημήτρης, προεδρος Σωματείου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α Ν.Χανίων, Λεκακης Γιώργος , γραμματέας Σωματείου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α Ν.Χανίων.

