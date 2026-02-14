Παιδεία: Πρόταση για 20 μαθητές ως μέγιστο αριθμό ανά σχολικό τμήμα

Με ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενόψει των εγγραφών μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας τον προσεχή Μάρτιο, με ανακοίνωσή του καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:

«Να νομοθετήσει άμεσα, για τις εγγραφές του σχολικού έτους 2026-2027, που θα πραγματοποιηθούν στα νηπιαγωγεία και την Α΄ τάξη των δημοτικών σχολείων τον προσεχή Μάρτιο, ως μέγιστο αριθμό ανά τμήμα τους/τις 20 μαθητές/τριες, και ως ελάχιστο αριθμό ανά τμήμα τους/τις 12 μαθητές/τριες».

Οπως αναφέρει, «με τον τρόπο αυτό, σε βάθος εξαετίας, και συγκεκριμένα από το σχολικό έτος 2031-2032 και μετά, σε κανένα τμήμα των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων της χώρας δεν θα φοιτούν πάνω από 20 μαθητές/τριες.

Η μείωση του αριθμού των μαθητών/τριών σε 20 ανά τμήμα, μπορεί να συμβάλει σημαντικά, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις, οι δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και, γενικά, οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες του/της κάθε μαθητή/τριας στο σχολείο, από άποψη γλωσσική, γνωστική, νοητική, συναισθηματική, πολιτισμική και κοινωνική, μέσω της δυνατότητας των εκπαιδευτικών για εξατομικευμένη παιδαγωγική και διδακτική παρέμβαση.

Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απολύτως ρεαλιστική και εφαρμόσιμη, και μπορεί να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στα δημόσια σχολεία».

Τέλος, καλεί «όλα τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν υπεύθυνα επί του ιδιαίτερα σημαντικού αυτού ζητήματος και να εισηγηθούν την πραγματοποίηση σχετικής συζήτησης στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής».