Οι ΗΠΑ στέλνουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο στη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford, στη Μέση Ανατολή για να ενισχύσει άλλο ένα που βρίσκεται ήδη εκεί, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος πίσω από τις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξαναγκάσει το Ιράν σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μεταδίδει το AP επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που γνωρίζει τα σχέδια.

Οπως μετέδωσε το ertnews, η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του USS Gerald R. Ford στη Μέση Ανατολή έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι ένας ακόμη γύρος συνομιλιών με τους Ιρανούς ήταν πιθανός. Οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν, καθώς ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας της Τεχεράνης επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα το Ομάν και το Κατάρ και αντάλλαξε μηνύματα με Αμερικανούς διαμεσολαβητές.

Ήδη, αραβικές χώρες του Κόλπου έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα περιφερειακή σύγκρουση σε μια Μέση Ανατολή που εξακολουθεί να επηρεάζεται από τον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς στη Λωρίδα της Λωρίδα της Γάζας.

Η ανάπτυξη του Ford, που αναφέρθηκε πρώτη φορά από τους The New York Times, σημαίνει την παρουσία δύο αεροπλανοφόρων και των συνοδών πολεμικών πλοίων τους στην περιοχή. Ήδη, το USS Abraham Lincoln και τα συνοδευτικά αντιτορπιλικά του βρίσκονται στην Αραβική Θάλασσα.

Το πρόσωπο που μίλησε στο Associated Press για την ανάπτυξη το έκανε υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να συζητήσει στρατιωτικές κινήσεις.

Αυτό σηματοδοτεί μια γρήγορη αναδιάταξη για το Ford, το οποίο ο Τραμπ είχε στείλει από τη Μεσόγειο Θάλασσα στην Καραϊβική τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς η κυβέρνηση ενίσχυε σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία ενόψει της αιφνιδιαστικής επιχείρησης τον περασμένο μήνα που οδήγησε στη σύλληψη του τότε προέδρου της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο.

Επίσης, φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, η οποία έδινε έμφαση στο Δυτικό Ημισφαίριο έναντι άλλων περιοχών του κόσμου.

Το USS Ford ξεκίνησε την αποστολή ανάπτυξής του στα τέλη Ιουνίου 2025, κάτι που σημαίνει ότι σε δύο εβδομάδες το πλήρωμα θα βρίσκεται σε ανάπτυξη για οκτώ μήνες. Αν και δεν είναι σαφές πόσο θα παραμείνει το πλοίο στη Μέση Ανατολή, η κίνηση αυτή προδιαθέτει για μια ασυνήθιστα μακρά αποστολή για το πλήρωμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΡΑΜΠ

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Πέμπτη το Ιράν ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας με την κυβέρνησή του θα ήταν «πολύ τραυματική». Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα.

«Υποθέτω μέσα στον επόμενο μήνα, κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Πρέπει να γίνει γρήγορα. Θα πρέπει να συμφωνήσουν πολύ γρήγορα».

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Axios ότι εξετάζει την αποστολή δεύτερης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή.

Συνομιλίες με Ισραήλ και πιέσεις προς την Τεχεράνη

Ο Τραμπ είχε εκτενείς συνομιλίες την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και δήλωσε ότι επέμεινε πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πρέπει να συνεχιστούν. Ο Νετανιάχου πιέζει την αμερικανική κυβέρνηση να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη ώστε να περιορίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της και να τερματίσει τη στήριξή της σε ένοπλες οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, το Ιράν στο εσωτερικό του αντιμετωπίζει ακόμη έντονη οργή για την εκτεταμένη καταστολή κάθε διαμαρτυρίας στην Ισλαμική Δημοκρατία. Η οργή αυτή μπορεί να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς οικογένειες των νεκρών αρχίζουν να τηρούν το παραδοσιακό πένθος των 40 ημερών για τους αγαπημένους τους. Ήδη, διαδικτυακά βίντεο δείχνουν πενθούντες να συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία της χώρας, κρατώντας πορτρέτα των νεκρών τους.