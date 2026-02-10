Ρέθυμνο: Μπετονιέρα έπεσε σε γκρεμό

Αναστάτωση δημιουργήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Ρέθυμνο επί του ΒΟΑΚ, όταν φορτηγό όχημα, τύπου μπετονιέρα, κατέληξε σε γκρεμό.

Οπως μεταδίδει ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, στιγμές αγωνίας έζησαν το απόγευμα της Τρίτης οδηγοί που κινούνταν επί του ΒΟΑΚ, όταν φορτηγό όχημα τύπου μπετονιέρα παρουσίασε πρόβλημα και άρχισε να τσουλάει ανεξέλεγκτα προς τα πίσω, καταλήγοντας να πέφτει σε γκρεμό.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην έγκαιρη αντίδραση του οδηγού, ο οποίος, όπως ανέφερε, αντιλήφθηκε εγκαίρως τη βλάβη, εγκατέλειψε το όχημα και απομακρύνθηκε λίγα δευτερόλεπτα πριν η μπετονιέρα αρχίσει να κινείται με την όπισθεν, προς την κατεύθυνση του Ηράκλειο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο οδικό τμήμα μετά το Μπαλί με κατεύθυνση προς το Πάνορμο, στην περιοχή Σιριπιδιανά. Άμεσα στο σημείο ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε προληπτικά, ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Πανόρμου, συνοδεία γιατρού, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε χωρίς σοβαρά προβλήματα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως το πιο πιθανό είναι να “λύθηκε” το χειρόφρενο του ογκώδους οχήματος.