Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Εντόπισε εικονικά τιμολόγια 720 εκατ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνολικά 147 επιχειρήσεις με συμμετοχή σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών συνολικής αξίας 718.128.098,16 Euro εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, το έτος 2025, οι οποίες δεν απέδωσαν ΦΠΑ συνολικού ποσού 143.506.427,39 Euro.

Οπως μετέδωσε το ertnews, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι εικονικές συναλλαγές αφορούσαν στην έκδοση και λήψη:

-20.058 τιμολογίων συνολικής αξίας 214.497.433,61Euro, από 37 επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 50.178.567,99Euro.

-7.530 τιμολογίων συνολικής αξίας 81.883.128,83Euro, από 14 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 11.727.773,07Euro.

-927 τιμολογίων συνολικής αξίας 18.502.388,57Euro, από 16 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων και υποδημάτων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 2.876.149,25Euro.

-1.354 τιμολογίων συνολικής αξίας 39.324.190,89Euro, από 5 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 2.457.960,04Euro.

-171 τιμολογίων συνολικής αξίας 16.772.639,41Euro, από 3 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου μετάλλων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 3.673.504,23Euro.

-174 τιμολογίων συνολικής αξίας 24.147.393,88Euro, από 6 επιχειρήσεις του κλάδου χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 4.904.184,82Euro.

-1.305 τιμολογίων συνολικής αξίας 58.009.147,23Euro, από 5 επιχειρήσεις του κλάδου λιανικού εμπορίου συσκευών κινητής τηλεφωνίας/ηλεκτρονικών υπολογιστών/ήχου και εικόνας, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 9.654.192,84Euro.

-1.587 φορολογικών παραστατικών συνολικής αξίας 16.175.897,73Euro, από 7 επιχειρήσεις του κλάδου λιανικού εμπορίου καταναλωτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 3.052.123,84Euro.

-5.130 τιμολογίων συνολικής αξίας 151.133.850,64Euro, από 28 επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών εμπορικής διαμεσολάβησης, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 35.001.871,28Euro.

-9.779 τιμολογίων συνολικής αξίας 97.682.027,37Euro, από 26 επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης και γενικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν απέδωσαν συνολικό ποσό ΦΠΑ 19.980.100,03Euro

