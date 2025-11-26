Δημοτικό συμβούλιο Χανίων: Στήριξη υγειονομικών – Συζήτηση για έργα – Απόφαση για λαική στο “πάρκο Μαρκοπούλου”

Τη συμπαράστασή του στους υγειονομικούς που διαδηλώνουν για την Υγεία την Πέμπτη στην πλατεία Αγοράς εξέφρασε το δημοτικό συμβούλιο Χανίων, υψώνοντας τη δική του φωνή αγωνίας για το μέλλον του Νοσοκομείου.

Παράλληλα από τη μεριά της αντιπολίτευσης απευθύνθηκε κάλεσμα στον Δήμο να ενδιαφερθεί για το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας, να διαμορφώσει διαμερίσματά σε ακίνητά του ώστε να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι που αδυνατούν να πληρώσουν τα ακριβά ενοίκια.

Ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την Υγεία και για στήριξη των αιτημάτων των υγειονομικών.

Στις ανακοινώσεις του ο δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηράκης αναφέρθηκε στο συλλαλητήριο για την Υγεία την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Αγοράς. Εξέφρασε δε την υποστήριξή του στα αιτήματα και σημείωσε ότι θα κατατεθεί το ψήφισμα συμπαράστασης και συμμετοχής στο συλλαλητήριο.

Από τη μεριά της η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Κατερίνα Μανιμανάκη, αναφέρθηκε στο παγκρήτιο κάλεσμα σε συλλαλητήριο για τα νοσοκομεία της Κρήτης.

Σημείωσε ότι ο κόσμος στο Τμήμα Επειγόντων και στις κλινικές είναι πενταπλάσιος, επειδή δεν φτάνει το προσωπικό ετοιμάζονται να συνενωθούν οι δύο Παθολογικές και οι Χειρουργικές Κλινικές.

Τόνισε ότι το ΕΣΥ είναι πυλώνας υγείας όλων των ανθρώπων και πρέπει όλοι να είναι στο συλλαλητήριο της Πέμπτης στην πλατεία Αγοράς.

Παράλληλα η κα Μανιμανάκη αναφέρθηκε στο θέμα των κοινωνικών κατοικιών. Είπε ότι ένας λόγος για το μειωμένο προσωπικό είναι τα ακριβά ενοίκια και πρόσθεσε ότι σε ακίνητα του Δήμου θα μπορούσαν να ανεγερθούν διαμερίσματα ως κοινωνικές κατοικίες.

Από τη μεριά του ο Μπάμπης Λουτσέτης τόνισε την ανάγκη εντός ημερήσιας διάταξης να γίνει συζήτηση για το θέμα της επανασύστασης της Δημοτικής Επιτροπής Περιουσίας και προς αυτή την κατεύθυνση «είμαστε σε διαδικασία για συλλογή υπογραφών».

ΤΑ ΕΡΓΑ

Προχωρούν οι παρεμβάσεις στα 30 οικοδομικά τετράγωνα στο κέντρο της πόλης ενώ έγινε αντικατάσταση αγωγών στην οδό Σελίνου, είπε ο κ. Σημανδηράκης.

Επίσης θα κατασκευαστεί κάθετος αγωγός από την Ακτή Κανάρη μέχρι την οδό Σελίνου, θα δημιουργηθεί δεύτερη γραμμή για τα ακάθαρτα.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης κατά την έναρξη του δημοτικού συμβουλίου Χανίων.

Επίσης, αναφέρθηκε σε έργα στην οδό Κυδωνίας.

Οπως είπε, είχε προηγηθεί η παρέμβαση του ΔΕΔΔΗΕ, είχε περάσει πριν από περίπου δύο χρόνια η ΔΕΥΑΧ με αντικατάσταση αγωγών και τώρα ήρθε η στιγμή της τελικής παρέμβασης των πεζοδρομίων.

Ο επικεφαλής της Λαικής Συσπείρωσης, Μπάμπης Λουτσέτης, σημείωσε ότι πέρα από τα 30 οικοδομικά τετράγωνα, υπάρχουν και περιαστικές περιοχές που χρειάζονται παρεμβάσεις.

Σε άλλη παρέμβασή του, ο ίδιος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο, δεδομένου ότι ηχούν καμπάνες πολέμου στον πλανήτη και λόγω της χρηματοδότησης της πολεμικής βιομηχανίας, να πάρει θέση να μη γίνουν περικοπές των λαικών αναγκών.

Ο κ. Λουτσέτης αναφέρθηκε στο γηρασμένο κτηριακό απόθεμα της πόλης με αφορμή το μπαλκόνι που έπεσε πρόσφατα.

ΔΡΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Τόσο η κα Μανιμανάκη όσο και ο κ. Λουτσέτης αναφέρθηκαν στη μη πρόσκληση των παρατάξεών τους στη δράση move it now για την οδική ασφάλεια.

Από τη μεριά του ο αντιδήμαρχος Νίκος Χαζιράκης είπε πως θεωρεί ότι όλες οι παρατάξεις εκπροσωπήθηκαν με τον τρόπο τους και υποστήριξε ότι δεν υπήρχε λόγος να προσεκληθούν οι παρατάξεις. Ο δήμαρχος Π. Σημανδηράκης υποστηριξε ότι δεν πρέπει να θεωρηθει από κανέναν ότι υπήρχε πρόθεση αποκλεισμού.

Στη δράση και τους σκοπούς της αναφέρθηκε η εμπνεύστρια Αννα Νεμπαυλάκη.

ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΛΑΔΙΣΟΥ

Στα νερά που μπαίνουν από την οροφή στο Κλειστό Κλαδισού αναφέρθηκε ο δημοτικός σύμβουλος της Λαικής Συσπείρωσης κ. Μπομπολάκης με τον αντιδήμαρχο Στ. Μιχαηλάκη είπε πως είναι θέμα ημερών να τοποθετηθούν οι σκαλωσιές για να γίνει αποκατάσταση της οροφής. Ο δήμαρχος Π. Σημανδηράκης σημείωσε ότι η κατασκευή της οροφής συνεχώς είχε προβλήματα και μετά από 20-25 χρόνια και ενώ είχε γίνει συντήρηση, μπήκε ξανά νερό από τη βροχή, έγινε παραλαβή υλικών και θα αποκατασταθεί συνολικά η στέγη.

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ

Οσο για το ποδηλατοδρόμιο ο κ. Μιχαηλάκης σημείωσε ότι αναμένεται η τελική αδειοδότηση. Ο κ. Σημανδηράκης είπε ότι θα γίνει η επίστρωση με το υλικό και θα ακολουθήσει έλεγχος για να έχει τη συμπεριφορά που εγκρίνεται από την αρμόδια Ομοσπονδία για να πάρει την πιστοποίηση.

ΛΑΙΚΗ ΣΤΟ “ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ”

Κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβουλιο ενέκρινε τη χωροθέτηση Λαικής στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Το θέμα τέθηκε εκ νέου καθώς η προηγούμενη απόφαση επεστράφη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Παρών ψήφισε ο συνδυασμός Μανιμανάκη, καταψηφισε η Λαική Συσπείρωση.

Αρχικά, αναφερόμενος στο προσωρινό χώρο στάθμευσης στο Μαρκόπουλο ο δήμαρχος Π. Σημανδηράκης σημείωσε ότι εξυπηρετούνται καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι και υποστήριξε ότι καλό θα είναι πριν παλέψουν κάποιοι για να σταματήσει τη λειτουργία του ο προσωρινός χώρος στάθμευσης, να συνομιλήσουν με την κοινωνία. Υποστήριξε ότι μερίδα του δημοτικού συμβουλίου δεν έχει μιλήσει με την κοινωνία και υπάρχει μερίδα να σταματήσει.

Για τη λειτουργία ανθρώπων της λαικής αγοράς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Μαρκόπουλο, ανέφερε: “Αυτούς τους ανθρώπους τους ρωτήσατε; Σας ενδιαφέρουν;”.

Ο κ. Σημανδηράκης είπε ότι “αν δεν σας ενδιαφέρουν, εμείς ως δημοτική αρχή τους ακούμε” και ότι η κοινωνία της περιοχής δεν εκπροσωπείται από πέντε – δέκα ανθρώπους.

Ο ίδιος σημείωσε ότι “όλοι είμαστε δημοκράτες, μπορούμε να καταθετούμε τις απόψεις μας, να διαφωνούμε και στο τέλος θα αξιολογηθούμε από τους δημότες των Χανίων”.

Από τη μεριά της η Κατερίνα Μανιμανάκη σημείωσε ότι “δεν μας έχει δώσει απάντηση ο κ. δήμαρχος επί του προσωρινού, περιμένουμε τη μελέτη για το Πάρκο”. Εκανε λόγο για “παράνομες ενέργειες” για το πάρκο με τον κ. Σημανδηράκη να ρωτάει που “είδατε τις παράνομες”.;

Ο Μπάμπης Λουτσέτης σημείωσε “έχουμε επαφή με τους ανθρώπους της Λαικής. Δεν συμφωνούν όλοι ότι η μεταφορά τους σε ένα χώρο θα εξυπηρετήσει τη λαική”.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Αστικού ΚΤΕΛ Ν. Χανίων Α.Ε. για την επιδότηση καρτών απεριορίστων διαδρομών φοιτητών των ΑΕΙ της πόλης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “σπουδάΖΩ στα Χανιά”».

Ο Δημ. Μακρέας έθεσε το θέμα της δωρεάν μετακίνησης των πολιτών με τον δήμαρχο Χανίων να αναφέρεται στο κόστος αλλά και στο παράδειγμα της δημοτικής συγκοινωνίας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Μόνο μία μεταβολή σε σχολεία προτείνεται για φέτος, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις. Αφορά, όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος Αντ. Βαρδάκη, η μεταβολή αφορά τη συγχώνευση των 1ου, 13ου και 28ου νηπιαγωγείου που στεγάζονται δίπλα στο Εργατικό Κέντρο σε ένα ως 1ο Νηπιαγωγείο Χανίων με μία Διεύθυνση.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Αποσύρθηκε το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση με σκοπό τη διαμόρφωση σχολικού προαύλιου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Περιβολίων. Οπως είπε ο αντιδήμαρχος Μ. Καλογριδάκης θα έρθει προς συζήτηση στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

-Καθορισμός αριθμού σπουδαστών πρακτικής άσκησης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ360 αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για απασχόληση στον Δήμο Χανίων με ΑΦΜ 997678759 κατά την σχολική περίοδο 2025-2026 {Γεν. Γραμματέας}

-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2025 {Αλόγλου}

-Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Αστικού ΚΤΕΛ Ν. Χανίων Α.Ε. για την επιδότηση καρτών απεριορίστων διαδρομών φοιτητών των ΑΕΙ της πόλης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “σπουδάΖΩ στα Χανιά”» {Αλόγλου}

-Παραχώρηση της δωρεάν χρήσης χώρων για την αρωγή και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων {Γιαννακάκης}

-Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, για το σχολικό έτος 2026-2027 {Βαρδάκης}

-Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, για το σχολικό έτος 2026-2027 {Βαρδάκης}

Απόδοση της Δ’ κατανομής 2025 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2025 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατανομή πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης, για την υλοποίηση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου {Βαρδάκης}

-Υλοποίηση προγραμμάτων πρώιμης ανίχνευσης σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χανίων από την κινητή μονάδα του κέντρου Ψυχικής Υγείας {Βαρδάκης}

-Έγκριση εγγραφής σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}

-Συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2026-2028 {Νικηφοράκης}

-Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού ως έδρα του ΓΣΣ Ιδομενέα Γαλατά, την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 {Μιχαηλάκης}

-Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για ετήσια επίδειξη συλλόγου {Μιχαηλάκης}

-Παραχώρηση αιθουσών στα Δημοτικά κλειστά γυμναστήρια του Κλαδισού και της Παλιάς Ηλεκτρικής {Μιχαηλάκης}

-Παραχώρηση πισίνας για εκπαίδευση στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο του Κλαδισού {Μιχαηλάκης}

-Παραχώρηση και κλείσιμο οδών του Δήμου Χανίων για την διεξαγωγή του 11ουΝυχτερινού Αγώνα Δρόμου Χανίων 2025 {Μιχαηλάκης}

-Παράταση (3η) προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης «Ολοκλήρωση / εκπόνηση προγράμματος πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών αρμοδιότητας Δήμου Χανίων βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)» {Καλογριδάκης}

-Παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση με σκοπό τη διαμόρφωση σχολικού προαύλιου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Περιβολίων {Καλογριδάκης}

-Παρακατάθεση αποζημίωσης λόγω αναλογισμών και προσκύρωσης ακινήτου για τη διάνοιξη κοινόχρηστων χώρων σχεδίου πόλεως «Νέα Χώρα» {Χαζιράκης}

-Παρακατάθεση αποζημίωσης λόγω αναλογισμών και προσκύρωσης ακινήτων για τη διάνοιξη κοινόχρηστου χώρου σχεδίου πόλεως «Κάτω Σούδα» {Χαζιράκης}

-Λήψη απόφασης περί εκ νέου ή μη επιβολής αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 501505304002 με σκοπό τη διαπλάτυνση της οδού Αποπηγαδίου στο τμήμα μεταξύ των οτ409 και 411 του ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Χανίων {Χαζιράκης}

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δείτε τη συνεδρίαση εδω:

Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων 26/11/2025 – YouTube