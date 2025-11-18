Επείγουν οι λύσεις για την οδική ασφάλεια στη διασταύρωση της Επισκοπής

Την επείγουσα ανάγκη για παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν την οδική ασφάλεια στο ύψος της διασταύρωσης της Επισκοπής επί του ΒΟΑΚ, ανέδειξαν για μια ακόμη φορά κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων που προχώρησαν σε κινητοποιήσεις και συμβολικό αποκλεισμό του ΒΟΑΚ.

Οι κάτοικοι της περιοχής, παρουσία και των φορέων του Ρεθύμνου που στήριξαν το αίτημά τους, συγκεντρώθηκαν το πρωί στο σημείο της διακλάδωσης της Επισκοπής και προχώρησαν σε ολιγόλεπτο αποκλεισμό του ΒΟΑΚ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τους κινδύνους που εγκυμονεί στην καθημερινότητά τους. Εξέφρασαν επίσης την αγωνία τους, ζητώντας να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις, για την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται πως στα αιτήματα των κατοίκων του δυτικού Ρεθύμνου περιλαμβάνεται η κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στο σημείο -στα πρότυπα του εργοταξιακού κόμβου που είχε τοποθετηθεί το καλοκαίρι – προκειμένου να τηρούνται οι όροι οδικής ασφάλειας. Επιπλέον, στα αιτήματά τους είναι και η κατασκευή παράλληλων βοηθητικών δρόμων και στάσεων λεωφορείων στην εν λόγω διασταύρωση που θα είναι ασφαλείς και θα εξυπηρετούν αποτελεσματικά τις ανάγκες των κατοίκων. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα , τα αιτήματα των κατοίκων μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Υποδομών από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης – που είναι η αναθέτουσα αρχή του έργου- αλλά και από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης που με επιστολή της έχει επισημάνει στον Υπουργό τα προβλήματα και τους κινδύνους στην περιοχή.

Οι τρεις παρεμβάσεις που έγιναν δεκτές από τον μελετητή- Ελπίδες για κατασκευή κυκλικού κόμβου με την έναρξη της κατασκευής του νέου ΒΟΑΚ

Τρεις είναι οι παρεμβάσεις που μπορούν να προχωρήσουν τεχνικά και να προσφέρουν λύσεις, όπως τονίστηκε ,στο σκέλος της οδικής ασφάλειας. Οι παρατηρήσεις των κατοίκων που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, μεταφέρθηκαν από τον ΟΑΚ στον μελετητή ο οποίος κατέληξε στις ενέργειες που μπορούν να γίνουν και να υλοποιηθούν τεχνικά προκειμένου να βελτιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή.

Συνεπώς, δεκτό έγινε το αίτημα της μετατόπισης της στάσης του λεωφορείου, κοντά στην υπόγεια διάβαση πεζών αλλά και η δημιουργία λωρίδας επιβράδυνσης για τους οδηγούς που κινούνται από Χανιά προς Ρέθυμνο. Παράλληλα, δεκτή έγινε από το μελετητή και η αύξηση του μήκους της αριστερής στροφής στα 80 μέτρα, η οποία εξυπηρετεί την κίνηση από Ρέθυμνο προς Λαππα.

Σε ό,τι αφορά τη λωρίδα επιτάχυνσης από Ρέθυμνο προς Λάππα, εκκρεμεί έως τα τέλη της εβδομάδας όπως τονίστηκε, η τελική απάντηση του μελετητή.

Τέλος, σε ότι αφορά το αίτημα για την κατασκευή κυκλικού κόμβου, το αρμόδιο Υπουργείο έχει καταστήσει σαφές πως όσο ο ΒΟΑΚ – που περιλαμβάνει και το συγκεκριμένο σημείο -παραμένει κλειστός αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας, δεν μπορεί να κατασκευαστεί κυκλικός κόμβος. Ωστόσο, με την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ και την υποβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις ώστε να εξεταστεί η λύση του κυκλικού κόμβου.

Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου: “Κοινό αίτημα όλων η ασφάλεια”

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος: “κοινό αίτημα όλων είναι η ασφάλεια”.

Παράλληλα, υπογράμμισε: “Είμαστε όλοι μαζί εδώ για να υποστηρίξουμε το ένα και κοινό αίτημα των κατοίκων και των ανθρώπων της περιοχής για την ασφαλή διέλευση στους δρόμους μας. Αυτό είναι το κοινό αίτημα όλων μας. Η ασφάλεια. Χθες είχαμε την παγκόσμια ημέρα των θυμάτων των τροχαίων και μετρήσαμε μια λίστα με ονόματα ανθρώπων και του τόπου μας που έφυγαν από τη ζωή σε τροχαία δυστυχήματα. Δεν θέλουμε να θρηνούμε άλλους ανθρώπους στους δρόμους μας και παρακαλούμε και τους αρμοδίους της πολιτείας, να ακούσουν το δίκαιο αίτημα και εκείνοι που γνωρίζουν με ποιόν τρόπο μπορούν να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό για να είναι ασφαλής η διέλευση από τον δρόμο αυτό” .

Γ. Μαρινάκης: Τίθεται ζήτημα ασφάλειας για τους κατοίκους – Το έργο όπως εξελίχθηκε είναι ατελές

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης που βρέθηκε χθες στην κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής , υπογράμμισε πως οι φορείς είναι στο πλευρό των κατοίκων διότι “αντιλαμβανόμαστε και την αγωνία και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Υπάρχει θέμα ασφάλειας των κατοίκων” και όπως πρόσθεσε η εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου αποδεικνύει καθημερινά πως: “είναι ατελές και δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αντιθέτως δημιουργεί προβλήματα”.

Επεσήμανε πως η παρουσία των φορέων στην κινητοποίηση ήταν θεσμική, καθώς κατέστησε σαφές πως: “Συμπαραστεκόμαστε στους κατοίκους και συμμεριζόμαστε την αγωνία τους, δεν συμμεριζόμαστε όμως καμία κατάληψη δρόμου. Αυτό είναι ξεκάθαρο και η θέση μας είναι θεσμική. Θεωρούμε ότι μια ευαίσθητη κυβέρνηση όπως οφείλει να είναι κάθε κυβέρνηση , πρέπει να ακούει τη φωνή των πολιτών. Εδώ το θέμα είναι υπαρκτό, δεν το έχουν δημιουργήσει φαντασίες. Οι άνθρωποι διατρέχουν κίνδυνο στην είσοδο έξοδο απ το σημείο όπως διαμορφώθηκε”.

Η τελική λύση πρόσθεσε ο ίδιος θα δοθεί: “με την πραγματική διάνοιξη του νέου ΒΟΑΚ, όμως μέχρι τότε πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι βελτιωτικές παρεμβάσεις για να αμβλυνθεί έως να εξαλειφθεί το πρόβλημα”.

Θ. Νίνος: Οι παρατηρήσεις διαβιβάστηκαν στον μελετητή – Οι ενέργειες που μπορούν τεχνικά να υλοποιηθούν

Ο Πρόεδρος ΟΑΚ Θοδωρής Νίνος, στην διάρκεια της χθεσινής κινητοποίησης ενημέρωσε φορείς και κατοίκους για τις τρεις παρεμβάσεις που πήραν το “πράσινο φως” από πλευράς του μελετητή και μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, για την ενίσχυση της ασφάλειας στο σημείο.

Δίνοντας το περίγραμμα του έργου ο κ. Νίνος επεσήμανε: “Το έργο αυτό μελετήθηκε και αδειοδοτήθηκε κατά τις κείμενες διατάξεις ήδη από το 2017.Υλοποιούμε ένα έργο το οποίο έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση και ότι άλλο κατά το νόμο απαιτείτο προκειμένου να δημοπρατηθεί. Χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πλαίσιο δημοπράτησης και κατασκευής του έργου είναι πάρα πολύ αυστηρό. Διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου, από τους χρήστες του κάποιες εύλογες παρατηρήσεις οι οποίες μεταφέρθηκαν σε σύσκεψη που συγκαλέσαμε στον ΟΑΚ τέλος του καλοκαιριού και σε μια ευρύτερη σύσκεψη που έγινε στην Επισκοπή πριν από ένα μήνα. Οι παρατηρήσεις που μας μεταφέρθηκαν στον μελετητή ο οποίος και κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα και κάποιες ενέργειες που τεχνικά και μέσα στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου μπορούν να γίνουν”.

Αναλυτικά, για τα αιτήματα που έγιναν δεκτά, ο κ. Νίνος εξήγησε: “Αυτό που μετέφερα στους κατοίκους είναι ότι έγινε αποδεκτό το αίτημα της μετατόπισης της στάσης του λεωφορείου πλησίον της υπόγειας διάβασης πεζών, τουλάχιστον στο Νοτικό κομμάτι που αφορά τη στάση. Το δεύτερο που έγινε δεκτό από το μελετητή είναι η δημιουργία λωρίδας επιβράδυνσης για τους κινούμενους από Χανιά προς Ρέθυμνο με σκοπό να διευκολυνθούν οι δεξιές στροφές επί του ΒΟΑΚ προς τα χωριά της Λάππας και το Νότιο τμήμα του Νομού και τρίτον η αύξηση του μήκους της αριστερής στροφής για τους κινούμενος από Ρέθυμνο, προς Λάππα, την αριστερή στροφή από 40 μέτρα που προβλεπόταν στη μελέτη, στα 80 που στην ουσία αυξάνεται η δυναμικότητα της ουράς των οχημάτων για την αριστερή στροφή περίπου σε 10 από 4-5 που ήταν αρχικά. Ένα πολύ βασικό αίτημα των κατοίκων που είναι η δημιουργία λωρίδας επιτάχυνσης για τους κινούμενος προς Ρέθυμνο από Λάππα είναι ακόμα υπό διερεύνηση διότι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού , με δεδομένης και της αύξησης της ουράς για την αριστερή στροφή σε πρώτη φάση κρίνεται ότι δεν επαρκεί. Δεν έχει κλείσει το μελετάει ο μελετητής και θα έχουμε έως τα τέλη της εβδομάδας την οριστική απάντηση. Σε ό,τι αφορά τον κυκλικό κόμβο, ένα αίτημα το οποίο προέκυψε από τους χρήστες λόγω της εργοταξιακής κυκλοφοριακής ρύθμισης που είχαμε για αρκετό διάστημα είναι ότι στην παρούσα φάση, ε΄χει καταστήσει σαφές το Υπουργείο ότι όσο ο ΒΟΑΚ είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας και αυτό το τμήμα παραμένει χαρακτηρισμένο ως τέτοιο, δεν δύναται να κατασκευαστεί κυκλικός κόμβος. Υπάρχει σαφέστατη δέσμευση ότι με το που γίνει η μετάπτωση του οδικού δικτύου σε χαμηλότερη κατηγορία θα αντιμετωπιστεί το θέμα και θα εξεταστεί η κατασκευή κυκλικού κόμβου. Κατασκευαστικά επί τους παρόντος δεν μπορεί να γίνει”.

Γ. Μανωλίτση: Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ως ΤΕΕ προκειμένου να υποστηρίξουμε τις αναγκαίες τροποποιήσεις των μελετών

Όπως μετέφερε στο πλαίσιο της κινητοποίησης των κατοίκων, η πρόεδρος ΝΤ Ρεθύμνου του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης Γεωργία Μανωλίτση, το ΤΕΕ θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις που θα ενισχύσουν την ασφάλεια στο σημείο. ’Άλλωστε όπως σημείωσε η ίδια ζητούμενο είναι η ασφαλείς μεταφορές σε όλη την Κρήτη ενώ όπως πρόσθεσε εν μέρει έχουν γίνει ήδη δεκτές κάποιες από τις τροποποιήσεις: “προκειμένου στην περιοχή να επιλυθεί το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί και να εξασφαλίζεται μια σωστή και ασφαλής κίνηση προς το Ρέθυμνο και προς τα Χανιά και προς τα 30 χωριά εδώ που εξυπηρετεί αυτός ο δρόμος” σημείωσε η ίδια.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στον χαρακτηριστικό του οδικού δικτύου και πως αυτό θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στο να εξεταστεί το αίτημα για την δημιουργία κυκλικού κόμβου και όπως εξήγησε: “Κινούμαστε προς την κατεύθυνση της υποβάθμισης του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Στη συνάντηση που είχε γίνει με τον Υπουργό πριν από δύο μήνες περίπου στα γραφεία μας είχε δοθεί αυτή η δέσμευση και ετοιμάζουμε ένα έγγραφο με τη συνδρομή του Δήμου και της Περιφέρειας που ζητάμε την υποβάθμιση με την έναρξη του εμβληματικού έργου του ΒΟΑΚ έτσι ώστε να καταφέρουμε να είμαστε σωστά και με τις τυπικές οδηγίες, να γίνει και ο κυκλικός κόμβος που είναι ένα πάγιο αίτημα και όντως θα λύσει προβλήματα αλλά και τροποποιήσεις όπως υπόγειες διαβάσεις κτλ”.

Η ίδια διαβεβαίωσε πως “Εμείς σαν ΤΕΕ θα εκδώσουμε τεχνικό δελτίο και θα πιέσουμε και προς την κατεύθυνση αυτή, να αποκατασταθεί δηλαδή η ασφάλεια και η ορθή κίνηση από και προς την περιοχή”.

Ρ. Κουτσαλεδάκη: Τροποποίηση σχεδίων, που έπρεπε να είχε γίνει επί χάρτου

Την ανάγκη για τροποποίηση σχεδίων, μια διαδικασία που έπρεπε να είχε προηγηθεί και σχεδιαστεί επί χάρτου , επεσήμανε η Ρένα Κουτσαλεδάκη, επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Ρεθύμνου υπογραμμίζοντας πως είναι απαραίτητες οι τροποποιήσεις αυτές καθώς “τίθεται ζήτημα ασφάλειας”.

Από την πλευρά της η μείζονα αντιπολίτευση όπως τόνισε θα φέρει: “το θέμα αυτό στο δημοτικό συμβούλιο για ψήφισμα, το οποίο πρέπει να γίνει , για να μπορέσουμε να πιέσουμε ώστε να υλοποιηθούν όλα όσα πρέπει”.

Χ. Κουκιανάκης: Ένα εμβληματικό έργο για την περιοχή ,που όμως είχε αστοχία στον κόμβο της Επισκοπής

Στο πλαίσιο ενός εμβληματικού έργου για την οδική ασφάλεια στο σημείο Γεωργιούπολη- Πετρές , όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης , στο ύψος του κόμβου της Επισκοπής υπήρξε αστοχία και όπως τόνισε: “Το 2014 ξεκίνησε να σχεδιάζεται η οδική ασφάλεια Γεωργιούπολη- Πετρές. Ένα έργο προϋπολογισμού 13,1 εκ ευρώ, εμβληματικό για την περιοχή. Προβλέπει 8 πεζογέφυρες, 3 υπόγειες διαβάσεις , 5 τρισκελείς ισόπεδους κόμβους , αρκετές προσβάσεις προς τον ΒΟΑΚ , 18 στάσεις λεωφορείων, νέο ασφαλτικό, φωτισμό και στηθαία. Είναι ένα αναγκαίο έργο για την περιοχή που όμως είχε μια αστοχία στον κόμβο της Επισκοπής. Αυτή η αστοχία θα πρέπει να διορθωθεί”.

Παράλληλα, σημείωσε μιλώντας για την προοπτική δημιουργίας ενός κυκλικού κόμβου στην περιοχή πως: “ Ο υφιστάμενος δρόμος είναι ταχείας κυκλοφορίας . Η σκέψη να μπει κυκλικός κόμβος που είναι η πιο ασφαλής λύση, δεν επιτρέπεται σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας . Ο κόμβος αυτός θα μπορεί να κατασκευαστεί με την χάραξη του νέου ΒΟΑΚ. Προκειμένου να δοθεί όμως άμεσα λύση έχουν δρομολογηθεί από το μελετητή και σε πολύ σύντομο χρόνο όπως μας λένε θα εκτελεστούν παρεμβάσεις, ώστε να υπάρχει μια πιο ασφαλής αντιμετώπιση του θέματος. Από τα τέσσερα θέματα που έχουν τεθεί δηλαδή, τα τρία έχουν ήδη δρομολογηθεί”.

Σ. Λουκογεωργάκης: Ο ΒΟΑΚ κατασκευάστηκε πριν από 50 χρόνια, δεν καλύπτει σήμερα τις ανάγκες της Κρήτης

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Πρώην Δήμαρχος Λαππαίων και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου Στάθης Λουκογεωργάκης: “Ένα οδικό δίκτυο όπως ο ΒΟΑΚ που κατασκευάστηκε πριν από 50 και χρόνια δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της Κρήτης του 2025. Δεν μπορούμε να σταματάμε σε τυπικούς χαρακτηρισμούς οδικού δικτύου, ότι είναι πρωτεύων εθνικό δίκτυο, όταν ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχει απολέσει. Είναι πλέον κατά την γνώμη μου πλέον ένας ημιτοπικής λειτουργίας δρόμος και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Η κίνησή μας πέρα από συμβολική είναι και ουσιαστική”.

Τα ζητούμενα για την περιοχή παραμένουν τρία και όπως εξήγησε: “Πρώτον, μία σοβαρή, αξιόπιστη, ασφαλή και λειτουργική μελέτη που να υποδεικνύει πώς μπορεί να κατασκευαστεί ένας ισόπεδος κόμβος. Αν αυτός βάση των μελετητών δεν μπορεί να γίνει γιατί δημιουργεί άλλα προβλήματα, υπάρχει και η πρότερη παλιά λύση που είχε προταθεί από το Υπουργείο, ενός ανισόπεδου κόμβου. Βεβαίως, θα πρέπει ταυτόχρονα να κατασκευαστούν και οι παράλληλοι δρόμοι, οι οποίοι θα υποδεχθούν το έργο του ΒΟΑΚ, σε απαλλοτριωμένες ζώνες, βόρεια και νότια του Εθνικού. Βεβαίως και δεν έχουμε πλέον υπεραστική συγκοινωνία. Οι στάσεις των λεωφορείων πρέπει να έρθουν σε κοντινότερο σημείο, έτσι ώστε να είναι και ασφαλείς και λειτουργικές”.

Τι λένε οι κάτοικοι της περιοχής

Κάτοικοι της περιοχής που κάνουν χρήση της διακλάδωσης από την οποία διέρχονται επί σειρά ετών και οδηγεί σε συνολικά 30 οικισμούς, με ότι αυτό σημαίνει για τον αριθμό οχημάτων που διέρχονται καθημερινά από και προς το σημείο, μετέφεραν την ανησυχία τους αλλά και τον προβληματισμό τους.

Όπως τόνισε ο κ. Γιώργος Βελονάκης αγρότης, που γνωρίζει την περιοχή αυτή για περισσότερα από 50 χρόνια, η ανάγκη οδήγησε τους κατοίκους, να προχωρήσουν στην κινητοποίηση καθώς όπως πρόσθεσε: “έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές στο σημείο”. Ζητούμενο για τους ίδιους, σημείωσε είναι να δημιουργηθούν παράλληλοι δρόμοι στο σημείο και να αποκατασταθούν τα θέματα ασφάλειας στο σημείο. Όπως είπε μεταξύ άλλων: “Είναι 55 ετών ο δρόμος και δεν έχουν διαθέσει χρήματα για να γίνουν σωστά τα έργα και να λύσουν το πρόβλημα όχι μόνο της Επισκοπής αλλά της ευρύτερης περιοχής. Οι παράλληλοι πρέπει να φτιαχτούν”.

“Ο δρόμος αυτός δεν παρέχει καμία οδική ασφάλεια, το αντίθετο” υπογράμμισε μεταφέροντας την αγωνία του ο κάτοικος της περιοχής Ιωάννης Μανιουδάκης.

Ο ίδιος έκανε λόγο για την δημιουργία “ενός δρόμου που έγινε για να εξυπηρετεί τις τοπικές κινήσεις χωρίς όμως να έχουν φτιάξει τη νέα χάραξη . Γιατί βιάστηκαν; Ποια η σκοπιμότητα” αναρωτήθηκε ανατρέχοντας στα σχετικά έγγραφα.

Ζητούμενο, όπως μετέφερε ο ίδιος: “είναι να γίνει ένας ανισόπεδος κόμβος και να εφαρμοστούν οι νόμοι που προβλεπόταν στο ΣΧΟΟΑΠ της Γεωργιούπολης και του Δήμου Λαππαίων. Ο Δήμος Γεωργιούπολης στο ΣΧΟΟΑΠ προβλέπει να γίνει υπογειοποίηση του ΒΟΑΚ και αντί να κάνουν υπόγειες, έκαναν υπέργειες διαβάσεις τις οποίες σήκωσαν στη ζώνη 3 της Γεωργιούπολης που απαγορεύει κάθε δόμηση. Το κράτος δηλαδή δεν εφάρμοσε το ίδιο τους νόμους που έχει ψηφίσει”;