Χανιά: Η βροχή έφερε… διακοπές ρεύματος

Οι βροχές το βράδυ της Δευτέρας έφεραν… βλάβη στο δίκτυο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα έμειναν περιοχές στο Ακρωτήρι (Κουνουπιδιανά, Μουζουρά), στη Χαλέπα, στον Αγιο Ιωάννη, στη Νέα Χώρα αλλά και στον Σκινέ.

Λίγο πριν τις 8 το βράδυ δόθηκε ρεύμα κανονικά στις συνοικίες της Χαλέπας και του Αγ. Ιωάννη.

Ωστόσο παραμένουν τα προβλήματα στο δημοτικό φωτισμό σε διάφορα σημεία εντός της πόλης αλλά και περιαστικά καθώς και σε χωριά όπως ο Σκινές.

Για τα προβλήματα στο δημοτικό φωτισμό αναζητούν τις αιτίες της βλάβης συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ.