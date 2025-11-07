133.6 χιλιοστά βροχής στο Κολυμπάρι – Το μεγαλύτερο ύψος βροχής πανελλαδικά

Αξιόλογα ύψη βροχής καταγράφηκαν κατά τόπους το διήμερο 5 και 6 Νοεμβρίου 2025 κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τα σημαντικότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, στις Σποράδες και στην Εύβοια.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό στο Κολυμπάρι Χανίων με 133.6 mm ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Νεροκούρου Χανίων με 128 mm. Στον χάρτη παρουσιάζεται η χωρική κατανομή αθροιστικού υετού διημέρου και στον πίνακα οι 8 υψηλότερες καταγραφές.