12ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Τυποποιημένου Ελαιολάδου: Τροποποίηση Ημερομηνιών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Περιφέρεια Κρήτης και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης ανακοίνωσαν ότι για τον 12ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Τυποποιημένου Ελαιολάδου, τροποποιούνται οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής:
Αξιολόγηση των συμμετεχόντων:
· Κατηγορία Καινοτομίας : Τρίτη 12 Μαΐου 2026
· Κατηγορία Ποιότητας: Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου 2026
Τελετή βράβευσης
· Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους:
v Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ΕΛΜΕΠΑ
v ΕΛΓΟ Δήμητρα, Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων
v Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
v Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ)
v Σύνδεσμο Τυποποιητών Κρήτης (ΣΥΤΕΚ)
v Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου
v Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)
v Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στόχοι του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρητικού επώνυμου εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου, η ενδυνάμωση της εικόνας του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η βελτίωση της τεχνογνωσίας σε όλα τα στάδια παραγωγής και τυποποίησής του. Επικεφαλής της ομάδας δοκιμαστών θα είναι η καταξιωμένη εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας, χημικός και θεμελιώτρια της οργανοληπτικής αξιολόγησης στην Ελλάδα, κ. Χριστοπούλου Έφη.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις τυποποίησης και εμπορίας ελαιολάδου κάθε μορφής, συνεταιριστικές οργανώσεις, παραγωγοί ή ομάδες παραγωγών, που διαθέτουν στην αγορά Κρητικό επώνυμο τυποποιημένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με brand & LOT number, ελαιοκομικής περιόδου 2025-2026 σε ποσότητα τουλάχιστον 1.000 κιλών, σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
· Τυποποιημένο ελαιόλαδο συμβατικής καλλιέργειας
· Τυποποιημένο ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας (με προσκόμιση ανάλογου πιστοποιητικού)
· Τυποποιημένο ελαιόλαδο με πιστοποίηση ΠΟΠ ή ΠΓΕ (με προσκόμιση ανάλογου πιστοποιητικού από τον Agrocert)
Καθώς και στην κατηγορία της Καινοτομίας που έχει ως στόχους:
· την ανάδειξη νέων προτάσεων στην κατηγορία
· την προώθηση κρητικού ελαιολάδου σε διαφορετικά επίπεδα χρήσης και εμπειριών
· την ανάδειξη δράσεων προβολής του ελαιολάδου μέσα στους χώρους μαζικής εστίασης
· την εκπαίδευση καταναλωτή εντός και εκτός Κρήτης
· την ενδυνάμωση και ανάδειξη δράσεων που σχετίζονται με τον ελαιοτουρισμό

Οι αιτήσεις για την συμμετοχή συνεχίζονται στο https://www.cretanooc.org/registration/ έως στις 5 Μαΐου 2026

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης στα τηλ 2813 410234, ή στο e-mail iro@agrocrete.com – Ηρώ Σταυρακάκη»

