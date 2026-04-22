12 μετάλλια για τον ΟΑΧ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Οι αθλητές και αθλήτριες του ΟΑΧ με τον προπονητή τους Μιχάλη Αγγελίδη έδωσαν ισχυρό παρόν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων κατακτώντας συνολικά 12 μετάλλια (3 χρυσά, 5 ασημένια, 4 χάλκινα.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των παίδων, οι αθλητές Θεοφάνης – Φρίξος (Φάνης) Μαρκουλάκης, Εμμανουήλ (Μάνος) Τζούγκαρης, Δημήτρης Μαρκαντωνάκης – που φέτος αγωνίζονται δανεικοί στην Πεύκη – κατέκτησαν τη 2η θέση στο ομαδικό αγωνιζόμενοι στον τελικό με την ομάδα του Ικάρου Καστριτσίου από την Πάτρα σε έναν συναρπαστικό τελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες με σκορ 3-2.

Μεγάλος πρωταθλητής στο ατομικό παίδων αναδείχθηκε ο Φάνης Μαρκουλάκης που, αν και παμπαίδας, ξεχώρισε με την εξαίρετη αγωνιστική του παρουσία επικρατώντας με 4-0 στον τελικό του Βατσακλή Αποστόλη.

Άλλη μία μεγάλη διάκριση πέτυχε στο ατομικό και ο Μάνος Τζούγκαρης εξασφαλίζοντας την 3ηθέση, μετά τη νίκη του με 3-1 επί του Στέφανου Μαυροματάκη.

Το χρυσό μετάλλιο πανηγύρισαν ο Μάνος Τζούγκαρης και ο Φάνης Μαρκουλάκης στο διπλό παίδων δημιουργώντας ένα αήττητο δίδυμο μέχρι και τον τελικό, όπου αντιμετώπισαν τους Σπύρο Φουσέκη και Στέφανο Μαυροματάκη.

Παρουσία είχε ο αθλητής του ΟΑΧ Φάνης Μαρκουλάκης και στο μικτό παίδων – κορασίδων, όπου κατέκτησε με τη συναθλήτρια του Ελπίδα Τασιού από την Θέρμη, την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Στην κατηγορία των Κορασίδων οι αθλήτριες του ΟΑΧ Ντουρλουντάδου Αγγελική και Κουτρουμπά Αργυρώ (Υρώ), που αγωνίζονται φέτος δανεικές στον ΑΟ Ηράκλειο, κατέκτησαν επίσης τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό, στον τελικό απέναντι στην ομάδα της Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας, με τελικό σκορ 3-0.

Τα κορίτσια του ΟΑΧ κατέκτησαν επίσης την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία του διπλού με τις συναθλήτριες τους, Μαδέση Κλειώ και Σαρικάκη Αφροδίτη

Τέλος, στο απλό κορασίδων η Κουτρουμπά Υρώ, αν και παγκορασίδα, πέρασε στην 8άδα, όπου συνάντησε την Ελπίδα Τασιού, η οποία και στέφθηκε πρωταθλήτρια του ατομικού κορασίδων.

Όπως τονίζει ο Ο.Α.Χ. σε ανακοίνωσή του «οι επιτυχίες αυτές φυσικά δεν είναι τυχαίες, καθώς πίσω από τις διακρίσεις των αθλητών και αθλητριών βρίσκεται η συστηματική και μεθοδική δουλειά του προπονητή Μιχάλη Αγγελίδη. Με αφοσίωση, συνέπεια και βαθιά γνώση του αθλήματος, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα, πειθαρχία και υψηλό επίπεδο προετοιμασίας. Η συμβολή του στην εξέλιξη των παιδιών, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, είναι καθοριστική και αποτυπώνεται έμπρακτα στα εξαιρετικά αποτελέσματα του συλλόγου».