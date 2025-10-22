12 και 18 Οκτωβρίου 1944: Από τη Λαϊκή Ελπίδα στην Πολιτική Επανόρθωση

(Η απελευθέρωση και η επαναφορά της εξουσίας στην Ελλάδα του 1944)

Οι δύο ηµεροµηνίες του Οκτώβρη του 1944, η 12η και η 18η, αποτελούν δύο όψεις της ίδιας ιστορικής στιγµής: της µετάβασης από τη χαρά της ελευθερίας στη νηφαλιότητα της πολιτικής πραγµατικότητας. Μέσα σε έξι µόλις ηµέρες, η Ελλάδα γνώρισε τη µέγιστη ανάταση του λαού της και, σχεδόν αµέσως, την επάνοδο των παλαιών δοµών εξουσίας.

12 Οκτωβρίου 1944 – Η ηµέρα της Ελευθερίας και της Ελπίδας

Το πρωί της 12ης Οκτωβρίου 1944, οι τελευταίες γερµανικές δυνάµεις εγκαταλείπουν την Αθήνα. Από τις 9.45 το πρωί, η ελληνική σηµαία κυµατίζει ξανά στην Ακρόπολη· οι δρόµοι πληµµυρίζουν από κόσµο, χαµόγελα, δάκρυα, φωνές ενθουσιασµού. Είναι η πρώτη πραγµατικά ελεύθερη ηµέρα ύστερα από τριάµισι χρόνια σκλαβιάς, πείνας και τρόµου.

Ο λαός δεν γιόρταζε µόνο το τέλος της Κατοχής. Γιόρταζε κάτι βαθύτερο: την πεποίθηση ότι οι θυσίες και οι αγώνες της Αντίστασης θα έφερναν έναν νέο, δικαιότερο κόσµο. Οι άνθρωποι που πάλεψαν στα βουνά και στις πόλεις πίστευαν ότι η ελευθερία δεν θα ήταν απλώς πολιτική, αλλά και κοινωνική· ότι οι αγώνες του λαού θα γίνονταν το θεµέλιο µιας νέας πολιτείας, βασισµένης στην ισότητα, στη συµµετοχή και στην αξιοπρέπεια.

Η 12η Οκτωβρίου υπήρξε, πράγµατι, ηµέρα του λαού — ηµέρα αυθεντικής χαράς και βαθιάς πίστης σε ένα νέο ξεκίνηµα. Στην ατµόσφαιρα της απελευθέρωσης κυριαρχούσε η αίσθηση πως µια άλλη Ελλάδα µπορούσε να γεννηθεί µέσα από τα ερείπια του πολέµου.

18 Οκτωβρίου 1944 – Η ηµέρα της Πολιτικής Επαναφοράς

Έξι ηµέρες αργότερα, στις 18 Οκτωβρίου, η Αθήνα υποδέχθηκε τον Γεώργιο Παπανδρέου και την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που επέστρεψε από το Κάιρο. Παρότι συµµετείχαν και εκπρόσωποι του ΕΑΜ, η δοµή και η νοοτροπία της κυβέρνησης αντανακλούσε τη συνέχεια του παλαιού πολιτικού κόσµου: τους πολιτικούς που είχαν κυβερνήσει τη χώρα πριν από τη δικτατορία του 1936, µε την υποστήριξη της µοναρχίας και πλέον µε την παρουσία των Βρετανών ως εγγυητών της “νοµιµότητας”.

Την Κυβέρνηση συνόδευαν ο Βρετανός πρεσβευτής R. Leeper και ο αντιστράτηγος R. Scobie, αρχηγός των Συµµαχικών ∆υνάµεων στην Ελλάδα. Η υποδοχή ήταν πανηγυρική· τα πλήθη πληµµύρισαν τους δρόµους, οι σηµαίες ανέµιζαν, και ο Παπανδρέου, από το µπαλκόνι της πλατείας Συντάγµατος, αναφώνησε: «Σήµερον η Ελλάς αναπνέει ελευθέραν πνοήν και πάλιν!»

Πίσω όµως από τους ενθουσιώδεις λόγους και τους εθνικούς συµβολισµούς, η πολιτική πραγµατικότητα ήταν ήδη σύνθετη και, ίσως, προδιαγεγραµµένη. Η Κυβέρνηση, αν και ονοµαζόταν «Εθνικής Ενότητας», στηριζόταν κυρίως σε δυνάµεις του παλαιού πολιτικού κόσµου, εκείνου που είχε οδηγήσει τη χώρα στην κρίση και τελικά στην κατάρρευση του 1941. Η παρουσία των Βρετανών, η στρατιωτική τους επιρροή και η απουσία ενός σαφούς σχεδίου κοινωνικής ανασυγκρότησης, έδειχναν πως η εξουσία ετοιµαζόταν να επιστρέψει στους γνώριµους διαχειριστές της.

Η Αντίσταση, που µέσα από τις κακουχίες είχε ωριµάσει νέες κοινωνικές αξίες και πολιτική συνείδηση, ένιωθε ήδη να περιθωριοποιείται. Η αντίθεση ανάµεσα στη λαϊκή ελπίδα και στην πολιτική «κανονικότητα» της παλιάς ελίτ δεν άργησε να φανεί. Ήταν η αρχή ενός νέου, βαθύτερου αγώνα — όχι πια εναντίον ξένων κατακτητών, αλλά για την ψυχή και τον προσανατολισµό της ίδιας της χώρας.

Η Απελευθέρωση του 1944 υπήρξε, έτσι, όχι µόνο το τέλος της Κατοχής, αλλά και η αρχή µιας άλλης περιόδου, όπου το ερώτηµα δεν ήταν πλέον αν η Ελλάδα θα είναι ελεύθερη, αλλά ποια Ελλάδα θα οικοδοµηθεί πάνω στα ερείπια του πολέµου: η Ελλάδα της Αντίστασης και της κοινωνικής αναγέννησης — ή η Ελλάδα της παλαιάς εξουσίας και των εξαρτήσεων.

Στις δύο αυτές όψεις, της ελπίδας και της επανόρθωσης, αντανακλάται όλη η ελληνική περιπέτεια: η διαρκής πάλη ανάµεσα στο όραµα και στην πράξη, στο λαϊκό αίσθηµα και στους µηχανισµούς της πολιτικής.

Η µνήµη των ηµερών αυτών µάς υπενθυµίζει πως η ελευθερία δεν χαρίζεται ποτέ οριστικά· χρειάζεται καθηµερινά να την επιβεβαιώνουµε µε ήθος, ευθύνη και αυτογνωσία.

Στόχος του σηµειώµατος αυτού, στο βαθµό που το πέτυχε, δεν είναι απλώς µια επισκόπηση της Ιστορίας· είναι µια πρόσκληση σε στοχασµό για την ελευθερία, την ευθύνη και την πολιτική ωριµότητα, αξίες που παραµένουν πάντοτε επίκαιρες.

