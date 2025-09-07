10ος Πανελλήνιος διαγωνισµός µουσικής 2025

Ο Όµιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστηµών Ελλάδος προκηρύσσει τον 10ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Μουσικής, για το 2025, ο οποίος θα πραγµατοποιηθεί µε την υποστήριξη του Ωδείου Φίλιππος Νάκας (Ιπποκράτους 41, Αθήνα).

Οι διαγωνιζόµενοι θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή, αποτελούµενη από αναγνωρισµένους και καταξιωµένους καθηγητές και µουσικούς.

Πρόεδρος του ∆ιαγωνισµού είναι ο ∆ιευθυντής της Συµφωνικής Ορχήστρας ∆ήµου Αθηναίων και συνθέτης Ελευθέριος Καλκάνης.

Για λόγους διασφάλισης της αντικειµενικότητας του διαγωνισµού, τα µέλη των επιτροπών θα ανακοινωθούν, µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων.

Οι συµµετέχοντες θα διαγωνιστούν στις µουσικές κατηγορίες: Πιάνο, Έγχορδα (βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραµπάσο), Πνευστά (φλάουτο, όµποε, κλαρινέτο, σαξόφωνο κλασικό, φαγκότο, τροµπέτα, τροµπόνι, κόρνο, τούµπα), Κιθάρες, Ακορντεόν, Παραδοσιακά όργανα (µπουζούκι, ταµπουράς, ούτι, κλαρίνο, σαντούρι, κανονάκι, λύρα κρητική – ποντιακή, βιολί παραδοσιακό, λαούτο) και Μονωδία.

Για όλες τις κατηγορίες οργάνων ισχύουν οι κάτωθι ηλικιακές κατηγορίες:

– Παιδιά: από 9 ως 12 ετών (11 και 12 µηνών), συµπληρωµένα µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού

– Έφηβοι: από 12 ως 18 ετών (17 και 12 µηνών), συµπληρωµένα µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού

– Ενήλικες: από 18 ως 28 ετών (27 και 12 µηνών), συµπληρωµένα µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.

Για τη Μονωδία: Ενήλικες: Γυναίκες από 18 ως 28 ετών (27 και 12 µηνών) και άνδρες από 18 ως 30 ετών (29 και 12 µηνών), συµπληρωµένα µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.

Ο Όµιλος θα απονείµει βραβεία (Α’, Β’, Γ’) και επαίνους σε όλες τις διαγωνιστικές κατηγορίες.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στις, 21, 22 και 23 Νοεµβρίου 2025 στην Αίθουσα Συναυλιών του Ωδείου Φίλιππος Νάκας (Ιπποκράτους 41, 106 80, Αθήνα), χωρίς την παρουσία κοινού.

Καταληκτική ηµεροµηνία δηλώσεων συµµετοχής ορίζεται η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Αναλυτικά οι όροι, καθώς και λεπτοµέρειες ή ανακοινώσεις για το διαγωνισµό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οµίλου: www.clubunesco.gr καθώς και στις σελίδες του Οµίλου στο facebook.