menu
27.4 C
Chania
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

10ος Πανελλήνιος διαγωνισµός µουσικής 2025

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Όµιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστηµών Ελλάδος προκηρύσσει τον 10ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Μουσικής, για το 2025, ο οποίος θα πραγµατοποιηθεί µε την υποστήριξη του Ωδείου Φίλιππος Νάκας (Ιπποκράτους 41, Αθήνα).
Οι διαγωνιζόµενοι θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή, αποτελούµενη από αναγνωρισµένους και καταξιωµένους καθηγητές και µουσικούς.
Πρόεδρος του ∆ιαγωνισµού είναι ο ∆ιευθυντής της Συµφωνικής Ορχήστρας ∆ήµου Αθηναίων και συνθέτης Ελευθέριος Καλκάνης.
Για λόγους διασφάλισης της αντικειµενικότητας του διαγωνισµού, τα µέλη των επιτροπών θα ανακοινωθούν, µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων.
Οι συµµετέχοντες θα διαγωνιστούν στις µουσικές κατηγορίες: Πιάνο, Έγχορδα (βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραµπάσο), Πνευστά (φλάουτο, όµποε, κλαρινέτο, σαξόφωνο κλασικό, φαγκότο, τροµπέτα, τροµπόνι, κόρνο, τούµπα), Κιθάρες, Ακορντεόν, Παραδοσιακά όργανα (µπουζούκι, ταµπουράς, ούτι, κλαρίνο, σαντούρι, κανονάκι, λύρα κρητική – ποντιακή, βιολί παραδοσιακό, λαούτο) και Μονωδία.
Για όλες τις κατηγορίες οργάνων ισχύουν οι κάτωθι ηλικιακές κατηγορίες:
– Παιδιά: από 9 ως 12 ετών (11 και 12 µηνών), συµπληρωµένα µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού
– Έφηβοι: από 12 ως 18 ετών (17 και 12 µηνών), συµπληρωµένα µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού
– Ενήλικες: από 18 ως 28 ετών (27 και 12 µηνών), συµπληρωµένα µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
Για τη Μονωδία: Ενήλικες: Γυναίκες από 18 ως 28 ετών (27 και 12 µηνών) και άνδρες από 18 ως 30 ετών (29 και 12 µηνών), συµπληρωµένα µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
Ο Όµιλος θα απονείµει βραβεία (Α’, Β’, Γ’) και επαίνους σε όλες τις διαγωνιστικές κατηγορίες.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στις, 21, 22 και 23 Νοεµβρίου 2025 στην Αίθουσα Συναυλιών του Ωδείου Φίλιππος Νάκας (Ιπποκράτους 41, 106 80, Αθήνα), χωρίς την παρουσία κοινού.
Καταληκτική ηµεροµηνία δηλώσεων συµµετοχής ορίζεται η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.
Αναλυτικά οι όροι, καθώς και λεπτοµέρειες ή ανακοινώσεις για το διαγωνισµό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οµίλου: www.clubunesco.gr καθώς και στις σελίδες του Οµίλου στο facebook.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum