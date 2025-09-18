menu
Πολιτισμός

100 Χρόνια Βρύσες Αποκορώνου: Επετειακή Εκδήλωση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
0

Με ιδιαίτερη χαρά, ο Δήμος Αποκορώνου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βρυσών, σας προσκαλεί στην επετειακή εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την επίσημη αναγνώριση του χωριού των Βρυσών Αποκορώνου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η επίσημη αναγνώριση, όπως καταγράφεται στο ΦΕΚ 260 Α της 21ης Σεπτεμβρίου 1925, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του τόπου μας. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην πλούσια ιστορία, την παράδοση και τον αδιάσπαστο δεσμό που ενώνει την τοπική κοινωνία.
Σας περιμένουμε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00, στην κεντρική πλατεία των Βρυσών, για να τιμήσουμε όλοι μαζί αυτή τη σπουδαία επέτειο. Η ημέρα θα είναι γεμάτη σεβασμό, συγκίνηση και γιορτή, με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει:
-Επιμνημόσυνη δέηση
-Κατάθεση στεφάνων
-Τήρηση ενός λεπτού σιγής
-Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου
-Χαιρετισμούς από τον Δήμαρχο Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη, καθώς και εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και του Πολιτιστικού Συλλόγου Βρυσών.
-Ομιλία από τον δικηγόρο Χανίων κ. Ντερμανάκη Ιωάννη.
-Παρέλαση τμημάτων.

Θα ακολουθήσει διεξαγωγή αγώνων δρόμου στις 18:00, στην κεντρική πλατεία των Βρυσών (δηλώσεις συμμετοχής 15:00-17:00 στην κεντρική πλατεία).

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Διοργάνωση:
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Αποκορώνου, Πολιτιστικός Σύλλογος Βρυσών»

