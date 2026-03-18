10 Μαρτίου 1905: Το Θέρισο σταθµός για την Ένωση

» Εφαλτήριο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με αφορµή την 120η επέτειο της εξέγερσης του Θερίσου1905, τιµούµε το Θέρισο, ένα τόπο µε περίλαµπρη ιστορία.

Είναι γνωστά τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν το 1821,όταν εξεγέρθηκε ολόκληρο το σκλαβωµένο γένος, για να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό. Ήταν τότε, που ηρωικές µορφές του Βασίλη Χάλη και των αδελφών του,Ιωάννη και Στέφανου καθώς και πλήθος άλλων αγωνιστών το χρησιµοποίησαν ως προπύργιο της Επαναστάσεως και του Αγώνα για την Παλιγγενεσία.

Αλλά και στη Μεγάλη Κρητική Επανάσταση του 1866 ο Μουσταφά Πασάς, αφού ισοπέδωσε τους Λάκκους, καυχήθηκε ότι θα πάει στο Θέρισο για να το κάνει Χέρισσο και πράγµατι ο αιµοβόρος Πασάς κατάφερε να το καταλάβει, να το λεηλατήσει και να το καταστρέψει……

Και φθάνοµε στην περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, αποτέλεσµα των αιµατηρών γεγονότων του 1897 όπου η φλογισµένη Κρητική ψυχή σε ένα αγώνα Ελευθερίας ή Θανάτου κατάφερε µε την παρέµβαση των Μεγάλων ∆υνάµεων που διέβλεπαν την Κρήτη ως µελλοντική δική τους περιοχή, να εκδιώξει τον τουρκικό στρατό το 1898 και να εγκαταστήσει στο νησί το καθεστώς της Αυτονοµίας, µε Αρµοστή τον πρίγκιπα Γεώργιο . Το ιδιότυπο αυτό καθεστώς που επέβαλλαν οι Προστάτιδες ∆υνάµεις, ενώ ξεκίνησε µε καλές προοπτικές και µεγάλο ενθουσιασµό µε τη πάροδο του χρόνου θα λοξοδροµήσει και θα δηµιουργήσει νέα προβλήµατα. Παρότι ο πρίγκιπας έγινε µε πανηγυρικό τρόπο δεκτός από τον κρητικό λαό και θεωρήθηκε Σωτήρας και Μεσσίας κατά την αποβίβασή του στη Σούδα, πολύ γρήγορα όµως διέψευσε τις προσδοκίες των περήφανων κατοίκων του νησιού και τραυµάτισε το φιλελεύθερο φρόνηµά τους, λέγοντας ότι ήρθε να διοικήσει ως ο Μεγάλος Πέτρος.

Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, Ελευθέριος Βενιζέλος, στενός συνεργάτης του Πρίγκιπα στην πρώτη φάση της τότε Κρητικής Πολιτείας,απογοητεύτηκε από τις ιδιοτελείς βλέψεις του κυβερνήτη,αλλά και από την αρνητική επιρροή που ασκούσαν οι αυλοκόλακες ως προς την επίλυση του Κρητικού ζητήµατος και θεώρησε χρέος του να αντισταθεί στη νέα διαµορφούµενη κατάσταση.

Η άκρατη φιλοδοξία του Πρίγκιπα Γεωργίου στην ενάσκηση τα ηγεµονικών καθηκόντων του, η παρελκυστική και απρόθυµη στάση του να ενδιαφερθεί πραγµατικά για την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα προδίδοντας το διακαή πόθο των Κρητών που επιζητούσαν το νόστιµο ήµαρ της Ένωσης, καθώς και η ανικανότητά του να διαχειρισθεί µια πιο πρόσφορη λύση έφερε το Βενιζέλο σε ρήξη µε το Μονάρχη.

Ο Πρίγκιπας διαβλέποντας τον κίνδυνο που µπορούσε να δηµιουργηθεί από τη δράση του Βενιζέλου, επιχείρησε στη συνέχεια την κατασυκοφάντησή του αποσκοπώντας στην πολιτική και φυσική εξόντωσή του.

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ

Το Θέρισο θα επιλέξει ο Βενιζέλος ως άντρο των πολιτικών και των στρατιωτικών του αγώνων και εξορµήσεων και µαζί µε τους έµπιστους συνεργάτες του Κων/νο Φούµη και Κων/νο Μάνο, θα ηγηθεί των Επαναστατών ,10 Μαρτίου 1905, και εν µέσω δακρύων και εκατοντάδων πυροβολισµών εις το ναΐσκο του χωριού Άγιο Γεώγιο,µετά τη δοξολογία οι εξεγερθέντες θα υψώσουν την Ελληνική σηµαία και θα διακηρύξουν το ψήφισµα της Ένωσης.

‘’Ο κρητικός λαός συνελθών εις πάνδηµον συλλαλητήριον εν Θερίσω της Κυδωνίας, σήµερον την 11 Μαρτίου 1905, κηρύττει ενώπιον Θεού και ανθρώπων την πολιτικήν του αυτήν Ένωσιν µετά του βασιλείου της Ελλάδος εις µιαν αδιαίρετον Ελευθέραν Συνταγµατικήν πολιτείαν ‘’.

Την ίδια ώρα που ακουγόταν αυτά τα περήφανα και αγέρωχα λόγια στις Κρητικές Μαδάρες προκηρύξεις των Επαναστατών γέµιζαν τα Χανιά , που δήλωναν το σκοπό και τις επιδιώξεις τους..

Οι προκηρύξεις έγραφαν:

’’Αι ελπίδες µας περι Ενώσεως διεψεύσθησαν και οι µακροί και οι αιµατηροί του παρελθόντος εθνικοί των Κρητών αγώνων περιορίσθησαν εις την δράσιν µιας αρµοστείας,ήτις υπό τον τύπον της προσωρινότητος τείνει να καταστή διαρκής.Ήδη η φωνή της πατρίδος καλεί παν φιλότιµον τέκνον αυτής,σήµερον ,όπως συνεχίσωµεν το ιερόν εκείνο πρόγραµµα,όπερ ως παρακαταθήκη εδόθη ηµίν υπό των πατέρων µας και διακηρύξαµεν ενόπλως δια µυριοστήν φοράν εις όλον το πεπολιτισµένο κόσµον ότι η Κρήτη ήτο και είναι µέρος αδιάσπαστον της Ελλάδος και µόνον δε δια της µετ’αυτής Ενώσεως θα θεωρηθεί ότι έληξεν ο υπέρ της ιδέας ταύτης αγών της Κρήτης’’.

Η έκρηξη της Επανάστασης προκάλεσε κατάπληξη στην Αθήνα . Η είδηση έγινε γνωστή µε τηλεγράφηµα του ιδιαιτέρως γραµµατέως του Πρίγκιπα,.Παπαδιαµαντόπουλου προς τον Πρωθυπουργό ∆ηλιγιάννη. Το δύσµοιρο Αθηναϊκό κράτος, µετά τον ατυχή πόλεµο του 1897, παρακολουθούσε τις επιχειρήσεις του αλύτρωτου ελληνισµού αλλά δεν τολµούσε να φανεί πολύτιµος αρωγός της προσπάθειάς του, ακλουθούσε ‘’την άψογη στάση’’εναντι της Οθωµανικής αυτοκρατορίας µε τις επιταγές και τις προσταγές των Μεγάλων ∆υνάµεων πλήρως συµµορφούµενο.

Ο Πρίγκιπας Γεώργιος πίστευε το 1905 ότι εύκολα θα µπορούσε να καθυποτάξει το φρόνηµα των Επαναστατών και να αποσοβήσει το κίνδυνο, έτσι πήρε και σειρά από µετρά. Όλοι οι άνδρες της Κρητικής Χωροφυλακής κλείστηκαν στους στρατώνες µε εντολή να ναι έτοιµοι για δράση. Απαγορεύθηκε η έξοδος πολιτών από τας Χανιά και γι αυτό το λόγο φρουρήθηκαν οι έξοδοι της πόλης. Έγιναν συλλήψεις διακεκριµένων οπλαρχηγών, όπως του καπετάν Χατζάκη και του καπετάν Πλουµή κ.α. Τέλος εξεδόθηκαν εντάλµατα σύλληψης κατά της Επαναστατικής τριανδρίας Βενιζέλου –Φούµη-Μάνου.

Εκστρατευτικό σώµα υπό την αρχηγία του µοιράρχου Μπιεµόντε ανέλαβε να υλοποιήσει το ένταλµα σύλληψης και να συνετίσει τους επαναστάτες,αλλά µόλις πάτησε στα ριζοβούνια του Θερίσου δέχτηκε καταιγισµό πυρών και τράπηκε σε φυγή µε απώλειες δύο χωροφυλάκων.

Οι πρόξενοι των Μεγάλων ∆υνάµεων συνήρθαν στη συνέχεια και απεφάσισαν να αναθέσουν εν λευκώ την τήρηση της τάξεως στον αρχηγό της Χωροφυλακής Μονακό, αφού έθεσαν υπό τας διαταγές τους τέσσερις λόχους ξένων στρατευµάτων. Το γεγονός αυτό ενδυνάµωσε το µένος των Επαναστατών και ενώ αρχικά ήταν λιγοστοί στο δύσκολο αγώνα, µε την πάροδο των ηµερών συνέρρεαν οπλαρχηγοί και καπεταναίοι από όλη τη Κρήτη περιβάλλοντας µε εµπιστοσύνη και αποφασιστικότητα το σχέδιο του Βενιζέλου.

Γιατί είναι αλήθεια ότι εµπνευστής του Θερίσου υπήρξε ο Βενιζέλος, αλλά δίχως τη συνδροµή των συνεργατών και των φίλων του που πήραν το βάρος του αγώνα και έδειξαν µοναδική αφοσίωση και συµπαράσταση δε θα µπορούσε να τελεσφορήσει αυτή η γενναία πράξη . Και οι εξαίρετοι , γενναίοι αυτοί πολεµιστές που βρεθήκαν υποστηριχτικά στην τριανδρία ήταν ο Ανδρέας Κακούρης, ο Ιωάννης Παπαγιαννάκης, ο Νικ. Πιστολάκης, ο καπετάν Ιωάννης Καλογερής, ο Βασίλης Σκουλάς,ο Γιώργος Μοάτσος ,ο Στ. Κολοκυθάς, ο Εµµ. Παπαδάκης,ο Γιάννης Ηλιάκης.Στελ. Μπαλαντίνος, ο Γιάννης Παρασκάκης ο Πέτρος Φανδρίδης,ο Μαν.Παπαδερός και πολλοί άλλοι.

Όσο περνούσε ο καιρός το Στρατόπεδο του Θερίσου οργανωνόταν περισσότερο.

Στο Θέρισο ο Βενιζέλος σχηµάτισε Προσωρινήν Κυβέρνησιν Κρήτης, τύπωσε γραµµατόσηµα της Επανάστασης και άρχισε να εκδίδει την εφηµερίδα ‘’ΤΟ ΘΕΡΙΣΟ’. .Προέβηκε στην έκδοση γραµµατείων για εσωτερικό πατριωτικό δανεισµό 100.000 δραχµών και τέλος παραχώρησε συνεντεύξεις σε έγκριτους Αθηναίους δηµοσιογράφους της εποχής εκείνης για τα δίκαια του Αγώνα των επαναστατών .

Ενώ την ίδια ώρα ο Πρίγκιπας είχε αποτύχει παταγωδώς. Όσες φορές επιχείρησε να εκπονήσει σχέδιο καταστολής των Επαναστατών, οι προσπάθειές του ,η µια κατόπιν της άλλης, απέβησαν άκαρπες. Τέλος χάνεται η ψυχραιµία του, προσβάλλεται το κυρός του και η τιµή του,ιδιαίτερα µετά τη συµφωνία που επήλθε στις 2 Νοεµβρίου 1905 στο Μοναστήρι της Χρυσοπηγής όπου εξασφαλίστηκαν όροι γενικής αµνηστίας για τους Επαναστάτες και δεσµεύτηκαν οι Μεγάλες ∆υνάµεις να επεξεργαστούν ένα χάρτη νέων παραχωρήσεων στον κρητικό λαό.

Μοναδική λύση είναι να εγκαταλείψει την Κρήτη το Σεπτέµβριο του1906 ο ύπατος Αρµοστής Γεώργιος, αφού αίρεται σιγά-σιγά και η εµπιστοσύνη των Μεγάλων ∆υνάµεων στο πρόσωπό του. Μια νέα εποχή για το νησί φαίνεται να χαράζει.

Είναι αλήθεια οτι η αναµέτρηση που άρχισε από την αετοφωλιά αυτή της Κρήτης δηµιούργησε σηµαντικά αποτελέσµατα όχι µόνο για την πορεία του νησιού αλλά και ολοκλήρου του Ελληνικού Βασιλείου.Ειναι παραδεκτό ότι µε το Θέρισο έγινε ευρύτερα γνωστός στο Πανελλήνιο ο Βενιζέλος και λίγα χρόνια αργότερα, το 1909, οι κινηµατίες αξιωµατικοί θα συναινέσουν στην εισήγηση του συναδέλφου τους Επαµεινώνδα Ζυµβρακάκη, όταν τον προτείνει ως λύση για την κρίσιµη εκείνη περίοδο για το Έθνος.

Το Θέρισο καταξίωσε τον ιερουργό του και καταξιωµένο τον παρέδωσε το 1910 ως HOMO NOVUS της φυλής για την ανασυγκρότηση της µικρής αλλά φιλόδοξης Ελλάδας της Μελούνας.

Ο άλλοτε ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ του Ακρωτηρίου στο Θέρισο θα γίνει ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ για την Ένωση της Κρήτης µε την µητέρα Ελλάδα και στη συνεχεία ως ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ από το Στρατιωτικό Σύνδεσµο καλείται για την εξυγίανση του πολύπαθου ελληνικού κράτους.

Στη συνέχεια, θα αποβεί ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ – ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ νους των νικηφόρων Βαλκανικών πολέµων και του πρώτου παγκοσµίου πολέµου αλλά και ο ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ-ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ του κινήµατος Εθνικής Σωτηρίας, το 1916 στη Θεσσαλονίκη.

Καταλήγοντας τέλος σε ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ µε τη θριαµβευτική Συνθήκη των Σεβρών 1920, της Ελλάδος των δυο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών,σε ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΤΗΣ µε τη Συνθήκη της Λοζάννης 1923 και σε ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΗΣ της περιόδου 1928-32.

Βέβαια πέραν του πολιτικού εθνικού έργου, λαµπρές είναι και οι παρακαταθήκες του Ελ. Βενιζέλου και αποτελούν µνηµεία πολίτικής διδαχής για κάθε πολίτη αλλά και κάθε µεταγενέστερο ταγό αυτού του τόπου

Τι να πρωτοπαρουσιάσουµε και τι να πρωτοθυµηθούµε.

‘’Ο πολίτικός άνδρας οφείλει να λέγει την αλήθειαν και όχι να αποβλέπει εις την ευαρέσκειαν του ακούοντος ‘’.

‘’‘Εν κόµµα δεν πρέπει να βασίζεται επί µόνης της αριθµητικής του δυνάµεως,αλλά έχει και ανάγκη ηθικών αρχών, άλλως δεν δύναται να επιτελέσει έργον χρήσιµον και να εξασφαλίσει εκτίµησιν’’.

‘’Αι µεγάλαι χώραι επιβάλλονται εις τας διεθνείς διασκέψεις δια το ειδικόν βάρος το οποίο διαθέτουν αι ίδιαι, αι µικραί δια το ειδικόν βάρος των αντιπροσώπων τους’’.

‘’Την πίστιν ότι η Ελλάς µπορεί να γίνει αγνώριστην την έχω βαθειάν µέσα εις την καρδιά µου.

Την έχω, διότι γνωρίζω την ιστορία του ελληνικού λαού’’.

‘’Είµαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα εξακολουθήσει να ακολουθεί εκείνους οι οποίοι έχουν ακράδαντο πεποίθησιν δια το µέλλον’’.

‘’H διπλωµατία απέδειξεν ότι εις των ζητηµάτων των υποδούλων λαών την λύσιν προβαίνει µόνον, όταν αυτά τίθενται προς αυτής υπό την οξυτάτην µορφήν της εθνικής εξεγέρσεως.,,

Μεγάλη η Επανάσταση του Θερίσου , σταθµός για την ιστορία της Μεγαλονήσου αλλά και για την ελληνική ιστορία.Συντελεστής στην πορεία της Ένωσης της Κρήτης µε τη µητέρα Ελλάδα, αλλά και σηµαντικό εφαλτήριο διάκρισης και ανάδειξης του Ελευθερίου Βενιζέλου σε εθνικού ηγέτη και πραγµατοποιού του νεοτέρου ελληνικού κράτους αλλά και προτύπου διαµόρφωσης της σύγχρονης εθνικής συνείδησή µας.

*Ο Εµµανουήλ Θεοδωράκης είναι καθηγητής – συγγραφέας