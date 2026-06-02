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10 χρόνια από την Αγία και Μεγάλη Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κρήτη

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
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Μηνύματα ενότητας και συνοδικότητας έστειλε από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τον εορτασμό της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη.

Το θείο λόγο κήρυξε ο διάκονος Ευλόγιος Τσάτσας, Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ενώ μετά το πέρας της ακολουθίας, ο Πατριάρχης απένειμε το οφφίκιο του Μεγάλου Ιεροκήρυκα στον αρχιμανδρίτη Καισάριο Χρόνη, Αρχειοφύλακα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Οικ. Πατριάρχης αναφέρθηκε στη συμπλήρωση δέκα ετών από τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κρήτη το 2016, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την ενότητα της Ορθοδοξίας.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος «αποτελεί ήδη ιστορικό γεγονός, για το οποίο καυχόμαστε και δοξάζουμε τον αγαθοδότη Θεό», ενώ σημείωσε ότι η αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνδέεται με τη διακονία της ενότητας και της σταθερότητας των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Μηνύματα προς την Ομογένεια

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή του για το έργο του μητροπολίτη Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέα, του επισκόπου Τράλλεων Βενιαμίν, του ιερού κλήρου και της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητας, υπό την προεδρία του Γεωργίου Παπαλιάρη, για τη στήριξη των ναών και των ιδρυμάτων της Ομογένειας.

Ευχές προς τους μαθητές

Απευθυνόμενος στους μαθητές και τις μαθήτριες των Ομογενειακών Σχολείων Ζωγραφείου και Ζαππείου που συμμετείχαν στον εκκλησιασμό, ο Πατριάρχης είπε:

«Σας ευχόμαστε καλές διακοπές. Χαρείτε τη φύση, το βουνό, τα δέντρα, τον ήλιο και τη θάλασσα. Καλλιεργήστε όμορφες φιλίες μεταξύ σας. Η Εκκλησία, η Ομογένεια και η κοινωνία περιμένουν πολλά από εσάς. Ο Πατριάρχης σας θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό σας, έτοιμος να σας στηρίζει στον όμορφο αγώνα σας για την κατάκτηση των πνευματικών κορυφών του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού».

 

Στην ακολουθία παρέστησαν ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Κωνσταντίνος Κούτρας και πλήθος πιστών από την Πόλη και το εξωτερικό. Ακολούθησε ξενάγηση του Πατριάρχη στο νέο εκθετήριο εκκλησιαστικών κειμηλίων που δημιουργήθηκε στον γυναικωνίτη του ναού.

 

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