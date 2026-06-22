1.440 υπογραφές πολιτών για την άμεση προστασία των Γαυδιωτικών Παλαιόχωρας έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα

Οπως γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας πολιτών «Άμεση Προστασία των Γαυδιωτικών Παλαιόχωρας», Ευτύχιος Αντωνίου Κουκουτσάκης, ο ίδιος προχθές προχώρησε «στην επίσημη κατάθεση του ψηφίσματος πολιτών και των μέχρι σήμερα 1.440 υπογραφών που συγκεντρώθηκαν μέσω της δημόσιας πρωτοβουλίας «Άμεση Προστασία των Γαυδιωτικών Παλαιόχωρας», ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων αρχών για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων και κινδύνων που υφίστανται στην περιοχή.

Η αναφορά και οι υπογραφές διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αίτημα την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας ασφάλειας, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος».

Με την κατάθεση των υπογραφών ζητείται:

• Η άμεση αυτοψία από τις αρμόδιες τεχνικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

• Η εκπόνηση και δημοσιοποίηση τεχνικής αξιολόγησης επικινδυνότητας.

• Η λήψη άμεσων μέτρων προστασίας και ασφάλειας.

• Η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αποκατάστασης και πρόληψης.

• Η ενημέρωση των πολιτών για τις ενέργειες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

• Η ανάληψη των ευθυνών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

• Η άμεση αναγνώριση της παραλιακής οδού, ώστε να απεγκλωβιστούν οι ιδιοκτησίες των συμπολιτών μας από το πολυετές καθεστώς ρυμοτόμησης.

«Οι 1.440 υπογραφές αποτελούν σαφή ένδειξη της αγωνίας και της απαίτησης των πολιτών για άμεσες λύσεις. Η κοινωνία έχει ήδη εκφράσει ί με ξεκάθαρο τρόπο και αναμένει συγκεκριμένες ενέργειες από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Η παρούσα πρωτοβουλία δεν έχει αντιπαραθετικό χαρακτήρα. Στόχος της είναι η πρόληψη κινδύνων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η εξεύρεση άμεσων και βιώσιμων λύσεων πριν υπάρξουν δυσάρεστες εξελίξεις.

Καλώ όλους τους αρμόδιους φορείς να ανταποκριθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση και να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για τις ενέργειες στις οποίες προτίθενται να προβούν», αναφέρει ο κ. Κουκουτσάκης.

«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

Στο σχετικό κείμενο αναφέρεται:

«Τα Γαυδιώτικα της Παλαιόχωρας βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς κινδύνου. Κάθε χειμώνας και κάθε έντονο καιρικό φαινόμενο μετατρέπεται σε απειλή για κατοικίες, περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Πάνω από 70 κατοικίες παραμένουν εγκλωβισμένες σε καθεστώς ρυμοτόμησης, χωρίς δυνατότητα επισκευής, αξιοποίησης ή μεταβίβασης. Την ίδια στιγμή, τα αναγκαία έργα προστασίας δεν προχωρούν, καθώς τυπικά δεν αναγνωρίζεται ο δρόμος της περιοχής, παρότι στην πραγματικότητα υπάρχουν πολίτες που ζουν καθημερινά εκεί.

Το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια:

έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες

έχει υπάρξει θετική εισήγηση

έχουν εγκριθεί τροποποιήσεις του Σχεδίου Πόλης από το 2023

Κι όμως, για δύο ολόκληρα χρόνια δεν υπήρξε καμία τελική απόφαση. Ο φάκελος παρέμεινε στα συρτάρια των αρμοδίων και τελικά επιστράφηκε χωρίς λύση.

Αυτό δεν είναι γραφειοκρατία. Είναι αδιαφορία.

Οι κάτοικοι των Γαυδιωτικών δεν ζητούν χάρη. Ζητούν το αυτονόητο: να μπορούν να ζουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Ζητάμε άμεσα:

• την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την τελική έγκριση των απαραίτητων πολεοδομικών ρυθμίσεων

• την επίσημη αναγνώριση του δρόμου ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση έργων

• την έναρξη άμεσων έργων προστασίας (αντιπλημμυρικών και παράκτιων)

• την καταγραφή των ζημιών και αποζημίωση των πληγέντων κατοίκων

Καλούμε τα αρμόδια Υπουργεία, την Περιφέρεια και κάθε υπεύθυνο φορέα να αναλάβουν άμεσα δράση.

Δεν υπάρχει πλέον “δεν μπορώ”. Υπάρχει μόνο “δεν θέλω”.

Δεν θα περιμένουμε τον επόμενο χειμώνα για να επιβεβαιωθεί ξανά ο κίνδυνος.

Η λύση πρέπει να δοθεί τώρα».