Βραβεύτηκαν οι καλύτεροι ξενοδοχοϋπάλληλοι

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων διοργάνωσε για 30η συνεχή χρονιά την εκδήλωση για την βράβευση των καλύτερων ξενοδοχοϋπαλλήλων της Κρήτης με το βραβείο «Γ. Δασκαλάκης». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο “Creta Maris” στη Χερσόνησο και όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Χερσονήσου κ. Μαστοράκης, ο αντιδήμαρχος και ο υπεύθυνος επιτροπής Τουρισμού κ. Μουντράκης, ο Διευθυντής του ΕΟΤ Κρήτης κ. Στρατάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Αλιφιεράκης, οι πρόεδροι των Ενώσεων Ξενοδόχων Ηρακλείου και Ρεθύμνου κύριοι Χαλκιαδάκης και Τσακαλάκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης κ. Βλατάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων κ. Πελεκανάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων κ. Πελεκανάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου κ. Κοκολάκης και ο εκπρόσωπος της Επιθεώρησης Εργασίας κ. Σκούρας.

Οι βραβευθέντες καλύτεροι υπάλληλοι των ξενοδοχείων της Κρήτης, προτάθηκαν από τους Διευθυντές τους με γνώμονα το ήθος, τον επαγγελματισμό, την υπευθυνότητα, την εντιμότητα και εν γένει την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους.»

Συνολικά βραβεύθηκαν οι εξής:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

ΟΝΟΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – THE ROYAL BLUE RESORT

2. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ -SOLIMAR RUBY

3. ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – MOLOS BAY ΧΑΝΙΑ

4. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -CLUB LΥDA HOTEL

5. ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ – MINOS ΡΕΘΥΜΝΟ

6. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – SHOTELS ERATO, MARILISA, SUNSED, ALMARE, EVINA

7. ΑΤΑΡΟΒ ΙΩΑΝΝΗΣ – CENTRAL HERSONISSOS

8. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ – INSULA ALBA RESORTS & SPA

9. ** VANI LUIZIM – IRO

10. ** ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ – HERMES HOTEL – AVRA HOTELS COLLECTION

11. ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – RETHYMNO RESIDENCE

12. BRUNILDA ZENELI – SEA SIDE RESORT & SPA

13. ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – CASTELLO BOUTIQUE RESORT & SPA

14. ΓΚΑΡΑΛΗ ΡΟΔΙΑ -MINOS BEACH ART HOTEL – BLUE GR HOTELS & RESORT

15. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -FODELE BEACH WATER PARK & HOLIDAY RESORT

16. ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ – DESPO HOTEL

17. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ -DESSOLE DOLPHIN BAY RESORT

18. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ ΕΛΕΝΑ -SMARTLINE ATRION PALACE

19. ΖΑΒΑΛΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -DOMUS OF ELOUNDA AUTOGRAPH COLLECTION

20. ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -SENTIDO AEGEAN PEARL

21. ILAPUSHI FLORENTINA -ARIADNE BEACH – STALIS – MALIA

22. ** KAVAJA ROBERTO -ROYAL MARMIN BAY BOUTIQUE & ART HOTEL

23. ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – APPOLONIA BEACH RESORT & SPA

24. ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -AGAPI BEACH RESORT

25. ΚΑΝΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – KALIA BEACH

26. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ – ALDEMAR KNOSSOR ROYAL – KNOSSOS VILLAS 5*

27. ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – GOLDEN STAR

28. ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – SANTA MARINA ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

29. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -PELA MARIΑ

30. ΚΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑ -BLUE PALACE RESORTS & SPA

31. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ -SENTIDO PEARL BEACH

32. ΚΟΡNΙΛΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – CRETAN MALIA PARK

33. ΚΟΥΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -EUROTEL KATRIN HOTEL & BNG

34. ΚΡΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -KONI VILLAGE

35. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – CRETA MARIS BEACH RESORT

36. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ – NANA PRINCESS BEACH

37. ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -RETHYMNO MARE ROYAL & WATER PARK

38. * ΛΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – MARI KRISTIN BEACH HOTEL

39. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -CHC ATHINA PALACE RESORT &SPA

40. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – SANTA MARINA BEACH – ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

41. ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ -VILLA MEDUSA

42. ΜΠΑΝΗ ΑΔΕΛΑΙΔΑ -ATRIUM AMBIANCE HOTEL

43. ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – CLUB CALIMERA SIRENS BEACH

44. ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ – CANDIA PARK VILLAGE / BLUE GR HOTELS

45. ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -Θ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ CACTUS HOTEL

46. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -GALAXY HOTEL

47. ΝΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ – GOLDEN BEACH HERSONISSOS

48. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ -BALI PARADISE

49. ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ -GALAXY VILLAS RESORT

50. PATO KONSTANTINO – CHC GALINI SEA VIEW

51. ** ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ – CORAL HOTEL – AVRA HOTELS COLLECTION

52. ΠΕΤΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – CARAMEL GRECOTEL BOUTIQUE RESORT

53. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – DOMES NORUZ CHANIA AUTOGRAPH COLLECTION

54. ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – LYTTOS BEACH RESORT

55. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – CHRISSI AMOUDIA

56. ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – THE VILLAGE HEIGHT GOLF RESORT

57. ΡΑΣΤΙΣΛΑΒ ΣΕNΚ -ELYSIUM BOUTIQUE

58. ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ALDEMAR CRETAN VILLAGE

59. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – SENTIDO ELOUNDA BLUE

60. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – BLUE BAY RESORT

61. ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – SOLIMAR KOLIMBARI BEACH

62. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ – CASTELLO VILLAGE RESORT

63. STOEVA GRETA -TUI MAGIC LIFE CANDIA MARIS

64. ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – ORION HOTEL

65. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – NIKIS HOTEL

66. ΣΧΟΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ATLANTICA CALDERA CRETA PARADISE

67. SUKHWINDER SINGH – RETHYMNO MARE & WATER PARK

68. ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ – MARIN DREAM HOTEL

69. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ – PORTO GRECO VILLAGE

70. ** ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – MIRABELLO BEACH & VILLAGE – AVRA HOTELS COLLECTION

71. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ – IBEROSTAR CRETA MARINE

72. VELINOR VELIN – BALI BEACH & VILLAGE HOTEL

73. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ – EURO HOTEL KATRIN SUITES

74. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – SENSIMAR MINOS PALACE

75. ΧΑΤΖΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ – PALMERA BEACH HOTEL & SPA

76. ΤΣΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ELOUNDA BREEZE

77. ΜΠΑΖΟΥΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ – SERGIOS HOTEL

78. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – MARIRENA

79. ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ – NANA BEACH

Κατόπιν ακολούθησε κλήρωση μεταξύ όλων των βραβευθένων και οι τρεις τυχεροί που κληρώθηκαν έλαβαν χρηματικά έπαθλα

α)το σύλλογο διευθυντών ξενοδοχείων,

β)από τον σύνδεσμο τουριστικών πρακτόρων και

γ)από το σύλλογο ξενοδοχοϋπάλληλων

και ήταν κατά σειρά

α)η κα ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ από το ξενοδοχείο ΝΑΝΑ BEACH,

β)η κα ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ από το ξενοδοχείο PELA MARIA και

γ) ο κ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ από το ξενοδοχείο INSULA ALBA.