Βραβεύτηκαν οι καλύτεροι ξενοδοχοϋπάλληλοι
Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων διοργάνωσε για 30η συνεχή χρονιά την εκδήλωση για την βράβευση των καλύτερων ξενοδοχοϋπαλλήλων της Κρήτης με το βραβείο «Γ. Δασκαλάκης». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο “Creta Maris” στη Χερσόνησο και όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Χερσονήσου κ. Μαστοράκης, ο αντιδήμαρχος και ο υπεύθυνος επιτροπής Τουρισμού κ. Μουντράκης, ο Διευθυντής του ΕΟΤ Κρήτης κ. Στρατάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Αλιφιεράκης, οι πρόεδροι των Ενώσεων Ξενοδόχων Ηρακλείου και Ρεθύμνου κύριοι Χαλκιαδάκης και Τσακαλάκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης κ. Βλατάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων κ. Πελεκανάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων κ. Πελεκανάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου κ. Κοκολάκης και ο εκπρόσωπος της Επιθεώρησης Εργασίας κ. Σκούρας.
Οι βραβευθέντες καλύτεροι υπάλληλοι των ξενοδοχείων της Κρήτης, προτάθηκαν από τους Διευθυντές τους με γνώμονα το ήθος, τον επαγγελματισμό, την υπευθυνότητα, την εντιμότητα και εν γένει την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους.»
Συνολικά βραβεύθηκαν οι εξής:
ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΟΝΟΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – THE ROYAL BLUE RESORT
2. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ -SOLIMAR RUBY
3. ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – MOLOS BAY ΧΑΝΙΑ
4. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -CLUB LΥDA HOTEL
5. ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ – MINOS ΡΕΘΥΜΝΟ
6. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – SHOTELS ERATO, MARILISA, SUNSED, ALMARE, EVINA
7. ΑΤΑΡΟΒ ΙΩΑΝΝΗΣ – CENTRAL HERSONISSOS
8. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ – INSULA ALBA RESORTS & SPA
9. ** VANI LUIZIM – IRO
10. ** ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ – HERMES HOTEL – AVRA HOTELS COLLECTION
11. ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – RETHYMNO RESIDENCE
12. BRUNILDA ZENELI – SEA SIDE RESORT & SPA
13. ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – CASTELLO BOUTIQUE RESORT & SPA
14. ΓΚΑΡΑΛΗ ΡΟΔΙΑ -MINOS BEACH ART HOTEL – BLUE GR HOTELS & RESORT
15. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -FODELE BEACH WATER PARK & HOLIDAY RESORT
16. ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ – DESPO HOTEL
17. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ -DESSOLE DOLPHIN BAY RESORT
18. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ ΕΛΕΝΑ -SMARTLINE ATRION PALACE
19. ΖΑΒΑΛΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -DOMUS OF ELOUNDA AUTOGRAPH COLLECTION
20. ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -SENTIDO AEGEAN PEARL
21. ILAPUSHI FLORENTINA -ARIADNE BEACH – STALIS – MALIA
22. ** KAVAJA ROBERTO -ROYAL MARMIN BAY BOUTIQUE & ART HOTEL
23. ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – APPOLONIA BEACH RESORT & SPA
24. ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -AGAPI BEACH RESORT
25. ΚΑΝΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – KALIA BEACH
26. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ – ALDEMAR KNOSSOR ROYAL – KNOSSOS VILLAS 5*
27. ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – GOLDEN STAR
28. ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – SANTA MARINA ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -PELA MARIΑ
30. ΚΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑ -BLUE PALACE RESORTS & SPA
31. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ -SENTIDO PEARL BEACH
32. ΚΟΡNΙΛΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – CRETAN MALIA PARK
33. ΚΟΥΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -EUROTEL KATRIN HOTEL & BNG
34. ΚΡΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -KONI VILLAGE
35. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – CRETA MARIS BEACH RESORT
36. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ – NANA PRINCESS BEACH
37. ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -RETHYMNO MARE ROYAL & WATER PARK
38. * ΛΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – MARI KRISTIN BEACH HOTEL
39. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -CHC ATHINA PALACE RESORT &SPA
40. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – SANTA MARINA BEACH – ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
41. ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ -VILLA MEDUSA
42. ΜΠΑΝΗ ΑΔΕΛΑΙΔΑ -ATRIUM AMBIANCE HOTEL
43. ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – CLUB CALIMERA SIRENS BEACH
44. ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ – CANDIA PARK VILLAGE / BLUE GR HOTELS
45. ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -Θ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ CACTUS HOTEL
46. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -GALAXY HOTEL
47. ΝΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ – GOLDEN BEACH HERSONISSOS
48. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ -BALI PARADISE
49. ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ -GALAXY VILLAS RESORT
50. PATO KONSTANTINO – CHC GALINI SEA VIEW
51. ** ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ – CORAL HOTEL – AVRA HOTELS COLLECTION
52. ΠΕΤΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – CARAMEL GRECOTEL BOUTIQUE RESORT
53. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – DOMES NORUZ CHANIA AUTOGRAPH COLLECTION
54. ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – LYTTOS BEACH RESORT
55. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – CHRISSI AMOUDIA
56. ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – THE VILLAGE HEIGHT GOLF RESORT
57. ΡΑΣΤΙΣΛΑΒ ΣΕNΚ -ELYSIUM BOUTIQUE
58. ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ALDEMAR CRETAN VILLAGE
59. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – SENTIDO ELOUNDA BLUE
60. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – BLUE BAY RESORT
61. ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – SOLIMAR KOLIMBARI BEACH
62. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ – CASTELLO VILLAGE RESORT
63. STOEVA GRETA -TUI MAGIC LIFE CANDIA MARIS
64. ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – ORION HOTEL
65. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – NIKIS HOTEL
66. ΣΧΟΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ATLANTICA CALDERA CRETA PARADISE
67. SUKHWINDER SINGH – RETHYMNO MARE & WATER PARK
68. ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ – MARIN DREAM HOTEL
69. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ – PORTO GRECO VILLAGE
70. ** ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – MIRABELLO BEACH & VILLAGE – AVRA HOTELS COLLECTION
71. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ – IBEROSTAR CRETA MARINE
72. VELINOR VELIN – BALI BEACH & VILLAGE HOTEL
73. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ – EURO HOTEL KATRIN SUITES
74. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – SENSIMAR MINOS PALACE
75. ΧΑΤΖΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ – PALMERA BEACH HOTEL & SPA
76. ΤΣΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ELOUNDA BREEZE
77. ΜΠΑΖΟΥΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ – SERGIOS HOTEL
78. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – MARIRENA
79. ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ – NANA BEACH
Κατόπιν ακολούθησε κλήρωση μεταξύ όλων των βραβευθένων και οι τρεις τυχεροί που κληρώθηκαν έλαβαν χρηματικά έπαθλα
α)το σύλλογο διευθυντών ξενοδοχείων,
β)από τον σύνδεσμο τουριστικών πρακτόρων και
γ)από το σύλλογο ξενοδοχοϋπάλληλων
και ήταν κατά σειρά
α)η κα ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ από το ξενοδοχείο ΝΑΝΑ BEACH,
β)η κα ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ από το ξενοδοχείο PELA MARIA και
γ) ο κ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ από το ξενοδοχείο INSULA ALBA.