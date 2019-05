Τσάμπιονς Λιγκ: Στον τελικό με επική ανατροπή η Λίβερπουλ

Επική ανατροπή απέναντι στην Μπαρτσελόνα και πρόκριση για την Λίβερπουλ στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Όπως αναφέρει το euronews.gr παρότι κουβαλούσαν στην πλάτη τους το 3-0 του πρώτου αγώνα στο Καμπ Νου, οι κόκκινοι και ο νόμος του Άνφιλντ μίλησαν στη ρεβάνς.

Μόλις στο 7ο λεπτό ο Οριγκί έκανε το 1-0 και έδωσε στη Λίβερπουλ το δικαίωμα να ονειρεύεται.

Η Μπαρτσελόνα πήρε στη συνέχεια τα ηνία του ματς, απείλησε με τον Μέσι και τον Άλμπα, αλλά δεν κατάφερε να παραβιάσει την εστία του Άλισον.

Ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ έκοψε την φόρα των Καταλανών και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, σταματώντας τον Σοάρες.

Η συνέχεια ωστόσο ανήκε ολοκληρωτικά στην Λίβερπουλ.

Στο 54′ ο Άρνολντ έκλεψε την μπάλα από τον Τζόρντι Άλμπα, γύρισε στον Βαϊνάλντουμ, ο οποίος με πλασέ στην κίνηση, νίκησε τον Τερ Στέγκεν για το 2-0.

Δυο λεπτά αργότερα οι κόκκινοι έβαλαν βάσεις πρόκρισης. Από σέντρα του Σακίρι, ο Βαϊνάλντουμ με ωραία κεφαλιά νίκησε για δεύτερη φορά μέσα σε δυο λεπτά τον Τερ Στέγκεν πετυχαίνοντας το 3-0.

Την επική πρόκριση για την Λίβερπουλ σφράγισε στο ’79 ο Οριγκί που εκμεταλλέυτηκε το έξυπνο κόρνερ του Άρνολντ με άψογο πλασέ στην κίνηση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 4-0.

