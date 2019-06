ΣΤΟ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Τρίτη συνάντηση δραστηριοτήτων μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης

ERASMUS+









Eίκοσι ένας εκπαιδευτικοί από τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Νορβηγία, τη Ρουμανία και την Τουρκία φιλοξενήθηκαν στα Χανιά από τις 13- 17 Μαΐου 2019, από το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων και όλη τη σχολική κοινότητά του (εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς), στο πλαίσιο της τρίτης συνάντησης της Σχολικής Σύμπραξης ERASMUS+/KA229 με τίτλο «Hypatia in preschool, natural science, math and technology in preschool activities» που υλοποιούν το χρονικό διάστημα 2018-2020. Οι γνώσεις στις Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά και την Τεχνολογία είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Η ενασχόληση με αυτού του είδους τα θέματα στο νηπιαγωγείο κρίνεται σημαντική και αυτό το έργο μπορεί να υποδείξει τρόπους εφαρμογής και διδασκαλίας και παράλληλα να δώσει τα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για τη συνέχισή του.

Το σχέδιο αυτό δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε συναντήσεις για τις Φυσικές επιστήμες, τα Μαθηματικά και την Τεχνολογία, προκειμένου να ενημερωθούν για τις επιστημονικές εξελίξεις από πανεπιστημιακούς ερευνητές, να συμμετέχουν σε εργαστήρια και να ανταλλάξουν απόψεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής στα Χανιά, οι 21 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν με εμπλουτισμένες εισηγήσεις, προσομοιώσεις, εργασίες πεδίου και εργαστήρια στον Προγραμματισμό, την Εκπαιδευτική Ρομποτική και τις Φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο. Εισηγητές ήταν καλεσμένοι

-από το Πανεπιστήμιο Κρήτης όπως ο καθηγητής κος Δ. Σταύρου και η ομάδα του με θέμα STEM διδασκαλία και STEM δραστηριότητες

-από το Πολυτεχνείο Κρήτης οι ΕΔΙΠ κ.κ. Μουμουτζής Ν. και Χριστουλάκης Μ. με εργαστήριο για την εφαρμογή eShadow

-από το ΠΕΚΕΣ Κρήτης η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών κα Μπαδιεριτάκη Μ. με εισήγηση για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας,

-από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, η κα Νικήτα Ι. με παρουσίαση του έργου της Διεύθυνσης,

-ο Scientix Ambassador και Διευθυντής του Εκπαιδευτηρίου Μαυροματάκη κ. Μανωλάκης Κ. με θέμα «Προγραμματισμός στα πρώιμα χρόνια»

– οι πρέσβειρες Ανατ. Κρήτης της δράσης eTwinning κ.κ. Μελεσσανάκη Μ. και Ψαλτάκη Τ. με εργαστήρια με θέμα «Ετικέτες ποιότητας eTwinning» και «eTwinning Σχολεία»,

-από το ΕΚΦΕ Χανίων οι κ.κ. Αναστασάκης Ν. και Στυλιανακάκης Γ. με εργαστήριο με θέμα «Παιγνίδια με το φως».

Σημαντική στιγμή της συνάντησης η επίδειξη προγραμματισμού των robots από τα νήπια του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων με σενάρια που είχαν επεξεργαστεί στη σχολική πράξη, τους προηγούμενους μήνες.

Άλλωστε οι μικροί μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη συνάντηση σε εργαστήρια που είχαν οργανώσει οι φιλοξενούμενοι προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα τις χώρες εταίρους. Οι απορίες τους πολλές και οι απαντήσεις που πήραν, τους βοήθησαν να κατανοήσουν την κουλτούρα όλων των κρατών.

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας οι ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν εθιμοτυπικά τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, γνώρισαν την κρητική και ευρύτερα την ελληνική παράδοση ενώ έμειναν ενθουσιασμένοι από τον τόπο, τη χώρα, τη φύση, τον ήλιο και τη θάλασσα αλλά και την ελληνική φιλοξενία.

Αποχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις και το ελληνικό νηπιαγωγείο έδωσε τη σκυτάλη σε σχολείο της Άγκυρας και τους Τούρκους εταίρους.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων και παιδαγωγική

ομάδα του σχεδίου

Σκορδύλη Μαρία, Βλησίδη Ελένη και Φωτάκη Μαρία