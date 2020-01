Το Brexit μετά τις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου, 2019

Μετά τις εκλογές στη Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β) του Δεκεμβρίου του 2019, το θέμα του Brexit μπήκε σε κάπως περισσότερο βέβαιον έδαφος. Φαίνεται ότι το ΗΒ θα αποχωρήσει από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου, 2020. Από τώρα, όμως, η μετά το Brexit κατάσταση άρχισε να έρχεται στο προσκήνιο με περισσότερη ένταση. Και κυρίως η ερώτηση αν το Brexit θα διασπάσει το Η.Β. (βλ. π.χ. την επικεφαλίδα στο εξώφυλλον: «Is Brexit going to break up Britain», στο The World Today, December 2019 and January 2020, pp.10-21 “Disunited Kingdom”).

Mε άλλα λόγια, φαίνεται ότι το Η.Β. ή η σημερινή του Κυβέρνηση και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, αποφάσισαν να εξέλθουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ποια, όμως, είναι η θέση των τεσσάρων μερών που το αποτελούν;

Η Σκωτία, πρώτη, φαίνεται ότι εξακολουθεί να θέλει να παραμείνει στην ΕΕ. Στις εκλογές του Δεκεμβρίου, 2019, το Scotish National Party (SNP) κατάγαγε μεγάλη νίκη. Η αρχηγός του, Nicola Sturgeon, επανέλαβεν ότι θα ζητήσει ένα δεύτερο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησίαν της Σκωτίας. Από τη μεριάν του, ο Boris Johnson δήλωσεν ότι θα αρνηθεί να δώσει άδειαν για έναν τέτοιο δημοψήφισμα.

Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν τριγμοί στο σύστημα. Στην πράξη, όμως, το ερώτημα φαίνεται να είναι ότι έστω και αν οι Σκώτοι πάρουν το δικαίωμα για ανεξαρτησία, θα γίνουν δεκτοί από την ΕΕ;

Η Βόρειος Ιρλανδία είναι επίσης υπερ της παραμονής στην ΕΕ, οι δε Βόρειο Ιρλανδοί διχάζονται μεταξύ της πίστης τους στο ΗΒ και της πίστης τους στο Έϊρε. Ακόμη και στην Ουαλλίαν, η οποία είναι υπέρ του Brexit, ακούονται τώρα φωνές για ανεξαρτησία. Στην ίδιαν την Αγγλίαν, το Λονδίνο θέλει να παραμείνει στην ΕΕ, ενώ η υπόλοιπη Αγγλία ψηφίζει Brexit.

Το θέμα του Brexit έχει κινητοποιήσει τόσον τους Βρετανούς, όσον και τους ξένους. Πολλές ξένες εταιρείες εγκαταλείπουν τη Βρετανίαν. Από την άλλη μεριά, Βρετανικές εταιρείες σε πολλούς κλάδους, εγκαθιστούν παραρτήματα τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική ζωή τόσον της Βρετανίας όσον και των συνεργαζόμενων με αυτήν χωρών έχει επηρεασθεί, σε πολλές δε περιπτώσεις, σε μεγάλο βαθμόν. Ακόμη δε είναι η αρχή και το ΗΒ δεν έχει εγκαταλείψει ουσιαστικά την ΕΕ. Ας επίσομεν ότι οι αναταράξεις στη διεθνή οικονομία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στη χώρα μας, θα είναι διαχειρίσιμες.