Το Brexit και πάλι

Το Brexit προχωρεί με πολλές δυσκολίες και με συνεχώς νέα προβλήματα να αναφύονται και για το Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) και για την Ευρωπαϊκή Ενωση και για τους τρίτους. Προς το παρόν φαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ενωση την 31η Μαρτίου 2019.

Aπό την άλλη μεριά, πολλά προβλήματα προκύπτουν. Για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα θέμα που πρέπει να ξανασκεφτεί την πολιτική του και ακόμα την ύπαρξή του, θα λέγαμε σε όλους τους τομείς. Οσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μικρότερο βαθμό, αλλά για ορισμένα μέλη της και τους υπηκόους τους, όπως π.χ. την Πολωνία, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία, που έχουν πολλούς υπηκόους που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλεί πολλά προβλήματα. Επίσης και για ξένες χώρες.

Εάν στο τέλος η Βρετανία επιμείνει να εξέλθει της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μία συμφωνία μεταξύ των δύο μερών που να προστατεύει τα δικαιώματα των υπηκόων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι κατοικούν ή και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και επίσης τα δικαιώματα και τη θέση των Βρετανών υπηκόων που εργάζονται ή και διαμένουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτό το θέμα δεν είναι καθόλου απλό και χρειάζεται λεπτομερή ρύθμιση. Επίσης η είσοδος των υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και η είσοδος των Βρετανών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κυριότερον όμως είναι η θέση της Βρετανίας στον κόσμο και οι επιπτώσεις επί της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου από την έξοδο του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Λονδίνο είναι σήμερα το πρώτο ή το δεύτερο οικονομικό κέντρο του κόσμου.

Το City του Λονδίνου είναι μαζί με την Wall street της Νέας Υόρκης τα οικονομικά κέντρα του κόσμου.

Με το άκουσμα της ψήφου των Βρετανών για Brexit, πολλές εταιρείες και ακόμη τράπεζες άρχισαν να κάνουν προετοιμασίες για την στέγαση τους σε κέντρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης όπως το Παρίσι, τη Φρανκφούρτη και ακόμη το Δουβλίνο και επίσης στη Ζυρίχη κι αλλού.

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ηνωμένου Βασιλείου με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι σημαντικότατες και η έξοδος του θα επηρεάσει οπωσδήποτε την οικονομία του.

Τα περί γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, των ξένων δικαστών και της ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι άλλο θέμα, οι πολιτικές όμως και οι οικονομικές επιπτώσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι τεράστιες. Διερωτάται δε κάποιος εάν τα περί ενδυνάμωσης σχέσεων με τις χώρες της Κοινοπολιτείας και τα πρώην Dominions και τις Η.Π.Α. θα μπορούσαν να εξουδετερώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του Brexit επί της Βρετανίας.

Ορισμένοι μιλούν επίσης ότι με το Brexit πρέπει να συναφθεί μία Συνθήκη ασφαλείας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περισσότερο την εξασφάλιση του Ηνωμένου Βασιλείου (βλ. Nicholas Westcott, “What a Brexit security treaty needs to cover”, The World Today, Αύγουστος-Σεπτέμβρης 2018, σελ. 32-33).

Το θέμα λοιπόν του Brexit είναι τεράστιο όχι μόνο κυρίως για τις επιπτώσεις που θα έχει για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και για τις επιπτώσεις στην πολιτική, οικονομική και στρατιωτική δομή της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Αν, βέβαια, το Brexit προχωρήσει, ως φαίνεται σήμερα.

*δικηγόρος, διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης, Ελβετίας)

– Πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ.