To 11o Nηπιαγωγείο Χανίων στη Μαδρίτη και το ιδιωτικό σχολείο Zola













Στη Μαδρίτη της Ισπανίας πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση σχεδίου ERASMUS+/KA229 με τίτλο “Ηypatia in preschool, natural science, math and technology in preschool activities” και κωδικό 2018-1-SE01-KA229-039175_3 με τη συμμετοχή της Νηπιαγωγού του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων Σκορδύλη Μαρίας κατά το διάστημα 18 έως 22 Μαρτίου 2019.

Την πρώτη ημέρα, 19 Μαρτίου 2019, όλες οι αντιπροσωπείες μετέβησαν στο σχολείο φιλοξενίας Zola, στη Villanueva de la Canada της Μαδρίτης όπου επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η ξενάγηση στους χώρους και τις τάξεις του αλλά και η παρουσίασή του από τη Διευθύντρια κα Cristina Carballo, κατέδειξε πως πρόκειται για ένα μεγάλο ιδιωτικό σχολείο (φοιτούν 900 μαθητές από 1-18 ετών) με όραμα την εκπαιδευτική καινοτομία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι πυλώνες του όπως τονίστηκε άλλωστε είναι η προαγωγή της εκπαιδευτικής καινοτομίας, η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και η εκμάθηση ξένων γλωσσών. Έχει στο δυναμικό του 170 εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων ενώ στο νηπιαγωγείο του φοιτούν 100 νήπια από 1-6 ετών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Όλο το συγκρότημα διαθέτει εργαστήρια μουσικής, φυσικών επιστημών, αίθουσες ψυχοκίνησης, θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλεϋ και τέννις, γυμναστήριο για εκπαιδευτικούς, εστιατόριο. Το εκπαιδευτικό προσωπικό αφού ολοκληρώσει τα διδακτικά του καθήκοντα, καταγράφει καθημερινά σε ημερολόγιο όλα όσα έμαθε, έπραξε και κατέκτησε το κάθε παιδί ξεχωριστά ενώ η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας που ονομάζεται ALEXIA.

Όσον αφορά τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθεί το σχολείο αυτή βασίζεται στη μέθοδο PBL (Project Based Learning) η οποία παρουσιάστηκε από την λέκτορα κα Cristina Jardon. Είναι το διδακτικό μοντέλο που στοχεύει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως η συνεργασία, η επικοινωνία και η κριτική σκέψη. Τα σχέδια εργασίας υποστηρίζουν τη συλλογική δράση, συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση και στην αυτονομία των μαθητών και ενισχύουν την κριτική ικανότητα. Ειδικότερα, η χρήση Νέων Τεχνολογιών και η αξιοποίηση αυθεντικών πηγών κατά τη συλλογή πληροφοριών, υποστηρίζεται ότι αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών και οδηγεί σε αποτελεσματικότερη μάθηση. Οι υποστηρικτές της Project-based learning (PBL) αναφέρουν πολλά οφέλη από την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας για τους μαθητές. Περιλαμβάνει βαθύτερη κατανόηση των εννοιών, διεύρυνση της βάσης γνώσεων, βελτίωση της επικοινωνίας και ενίσχυση των διαπροσωπικών / και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενίσχυση ηγετικών ικανοτήτων και αυξημένη δημιουργικότητα.

Στο σχολείο Zola, όπως εξήγησε η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου κα Nan Bousso, δίνεται έμφαση στη συνύπαρξη των ηλικιών ενώ ακολουθείται πρόγραμμα συναισθηματικής νοημοσύνης που παρουσιάστηκε σε εργαστήριο που οργανώθηκε από την κα Carmen Garcia de Leaniz η οποία και είναι εκπαιδεύτρια όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Εκτός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για τους μαθητές, οι γονείς αξιολογούν την πρόοδο των παιδιών τους κάθε τρίμηνο. Η γονεϊκή εμπλοκή είναι στην καθημερινότητα της σχολικής πράξης.

Στη συνέχεια ακολούθησε μετάβαση στην περιοχή Fresnedillas de la Oliva όπου βρίσκεται το Μουσείο της Σελήνης (Lunar Museum). Με στόχο να είναι ο πρώτος που στέλνει έναν άνθρωπο στο φεγγάρι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ John F. Kennedy δημιούργησε περίπου το 1950, το Manned Space Flight Network (MSFN), τρεις μεγάλους σταθμούς με γιγαντιαίες κεραίες που θα διατηρούσαν την επικοινωνία με τους αστροναύτες κατά τη διάρκεια των αποστολών τους. Η πρώτη τοποθετήθηκε στο Goldstone της Καλιφόρνιας, η δεύτερη στο Honeysuckle Creek της Αυστραλίας και η τρίτη … ναι, στο Fresnedillas de la Oliva. Σε αυτή τη μικρή πόλη της Μαδρίτης το σήμα της προσγείωσης του Απόλλων 11 ελήφθη μέσα από την κεραία που η ΝASA είχε εγκαταστήσει. Η αποστολή Απόλλων 11 (Apollo 11) ήταν η διαστημική πτήση που προσεδάφισε τους πρώτους δύο ανθρώπους στη Σελήνη. Το μουσείο φιλοξενεί μια εξαιρετική συλλογή φωτογραφιών, εγγράφων και διάφορων τεχνουργημάτων που χρησιμοποιούνται στις διάφορες σεληνιακές και άλλες διαστημικές αποστολές.

Την επόμενη ημέρα 20 Μαρτίου 2019, όλες οι αντιπροσωπείες οδηγήθηκαν σε τάξεις όπου γίνεται χρήση καινοτόμου υλικού όπως για τα μαθηματικά το numicon που είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε μαθητές να το χρησιμοποιούν στην εκπαιδευτική πράξη.

Η μεγάλη εμπειρία της ημέρας ήταν η επίσκεψη στον Ευρωπαϊκό Oργανισμό Διαστήματος τον γνωστό ESA που πραγματοποιήθηκε ξενάγηση από γονέα- εργαζόμενο εκεί, τον κο Julio Gallegos. Ο ΕSA (o Eυρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος) αποτελεί την πύλη της Ευρώπης στο διάστημα. Αποστολή του είναι η διαμόρφωση της ανάπτυξης των δυνατοτήτων της Ευρώπης σχετικά με το διάστημα και η εξασφάλιση συνεχιζόμενων επενδύσεων στο διάστημα, ώστε να προκύπτουν οφέλη για τους πολίτες της Ευρώπης. Ο ESA είναι ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος έχει 22 Κράτη Μέλη (και η Ελλάδα ανάμεσά τους). Συντονίζοντας τους χρηματοοικονομικούς και πνευματικούς πόρους των μελών της, μπορεί να αναλάβει προγράμματα και δραστηριότητες πολύ πιο απαιτητικές από τις δυνατότητες κάθε Ευρωπαϊκής χώρας μεμονωμένα. Αποστολή του ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος. Τα προγράμματα του Οργανισμού σχεδιάζονται με σκοπό τον εμπλουτισμό της γνώσης μας σχετικά με τη Γη, το άμεσο διαστημικό της περιβάλλον, το Ηλιακό Σύστημα και το Σύμπαν, όπως και την ανάπτυξη βασισμένων στους δορυφόρους τεχνολογιών και υπηρεσιών και την προώθηση των Ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Συνεργάζεται επίσης στενά με διαστημικούς οργανισμούς εκτός Ευρώπης, ώστε να επωφελείται όλη η ανθρωπότητα από το διάστημα.

Η τρίτη ημέρα, 21 Μαρτίου 2019, ξεκίνησε με την παρουσίαση ενός προγράμματος για τα παιδιά με τίτλο «Η γέννηση των άστρων» και ακολούθησε ένα quiz γνώσεων για το διάστημα προκριμένου να αξιολογηθούν οι γνώσεις των νηπίων.

Στη συνέχεια έλαβε χώρα σύσκεψη των εκπαιδευτικών του σχεδίου όπου συζητήθηκε η πορεία του project, παρουσιάστηκαν προτάσεις και δόθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις για τη συνέχεια ενώ αξιολογήθηκε η συνάντηση στη Μαδρίτη.

Η μέρα ολοκληρώθηκε στη Μαδρίτη επισκεπτόμενοι το Μουσείο Prado. Ένα μουσείο τέχνης που κατέχει μια από τις σπουδαιότερες συλλογές τέχνης του κόσμου, και συγκεκριμένα ένα μεγάλο πλήθος πινάκων από τον 14ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Φιλοξενεί έργα των Βελάθκεθ, Γκόγια, Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο), Καραβάτζιο, Ρέμπραντ, κ.ά. που όλοι οι εταίροι επισκέφθηκαν αυτές τις πτέρυγες με δέος. Ήταν ο καλύτερος επίλογος της συνάντησης αυτής.

Με χαρά αναμένεται η διοργάνωση της επόμενης συνάντησης Δραστηριοτήτων Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης στα Χανιά, με σχολείο φιλοξενίας το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων από τις 13- 17 Μαΐου 2019.

Η παιδαγωγική ομάδα του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων