ΑΕΚ

Της Ενωσης οι… διεθνείς

Η «μαύρη περίοδος» στην 94χρονη ιστορία της ΑΕΚ ήταν εκείνη στην οποία απαξιώθηκε σταδιακά με αποτέλεσμα να αγωνιστεί στη Γ’ και στη Β’ κατηγορία. Σ΄αυτά τα δύσκολα χρόνια, η ΑΕΚ δεν είχε εκπρόσωπο στην εθνική Ελλάδας για περισσότερα από δύο χρόνια (27 μήνες). Συγκεκριμένα, από τον Ιούνιο του 2012 όταν οι Λυμπερόπουλος, Μάκος μετείχαν στην αποστολή του EURO της Πολωνίας/Ουκρανίας, έως τον Σεπτέμβριο του 2014 όταν ο Μάνταλος έπαιξε εναντίον της Ρουμανίας, για τους προκριματικούς του EURO 2016.

Από τότε η εκτόξευση της ΑΕΚ στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ήταν επόμενο να έχει ευεργετικές συνέπειες και για τους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν ή φορούν ακόμα τη φανέλα της. Δώδεκα παίκτες κλήθηκαν στις εθνικές ομάδες των χωρών τους όσο αγωνίζονταν στον «Δικέφαλο», ενώ άλλοι αξιοποίησαν την παρουσία τους στην πρωταθλήτρια Ελλάδας για να επιστρέψουν δυναμικά στο διεθνές στερέωμα.

Ανάμεσά τους, σε περίοπτη θέση βρίσκεται ο Μάρκο Λιβάγια. Ενας επιθετικός 25 ετών που κλήθηκε ως παίκτης της ΑΕΚ για πρώτη φορά στη δευτεραθλήτρια κόσμου, εθνική Κροατίας. Ο σούπερ σταρ της Ενωσης πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη Χρβάτσκα στο χθεσινό (6/9) φιλικό με την Πορτογαλία, ανεβάζοντας κι άλλο την αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Το χρωστάει σε πολύ μεγάλο βαθμό στον σύλλογο στον οποίο ανήκει…

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ονομα Ντεμπούτο Συμ. Γκολ

1. Πέτρος Μάνταλος 07/09/14 vs Ρουμανία (0-1) 19 2

2. Μιχάλης Μπακάκης 18/11/14 vs Σερβία (0-2) 4 0

3. Χρήστος Αραβίδης 04/09/15 vs Φινλανδία (0-1) 5 1

4. Βαγγέλης Πλατέλλας * Σεπτέμβριος 2015 *

5. Ανταμ Τζανετόπουλος 11/10/15 vs Ουγγαρία (4-3) 1 0

6. Τάσος Μπακασέτας 04/06/16 vs Αυστραλία (0-1) 14 0

7. Γιάννης Ανέστης * 2017 *

8. Βασίλης Μπάρκας 27/03/18 vs Αίγυπτος (1-0) 2 0

9. Κώστας Γαλανόπουλος 15/05/18 vs Σ.Αραβία (0-2) 1 0

10. Βασίλης Λαμπρόπουλος 15/05/18 vs Σ.Αραβία (0-2) 1 0

* Ο Πλατέλλας κλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 στην αποστολή για τους προκριματικούς του EURO 2016, αλλά δεν αγωνίστηκε

* Ο Ανέστης ήταν στην 18άδα της εθνικής σε έξι αγώνες στο διάστημα Αύγουστος-Νοέμβριος 2017 όμως σε όλους έμεινε στον πάγκο

ΟΙ ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ

Μάκο Λιβάγια: Ο Κροάτης που ανήκει στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2017, έκανε ντεμπούτο στην εθνική ομάδα της χώρας του στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 με αντίπαλο την Πορτογαλία

Αστρίτ Αϊντάρεβιτς: Πρώτη διεθνής συμμετοχή με την Αλβανία στις 13/11/2017 εναντίον της Τουρκίας (3-2). Στην ΑΕΚ ανήκει από τον Ιανουάριο του 2017

ΔΥΟ ΠΟΥ «ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΑΝ»

Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος: Επέστρεψε στην εθνική μας τον Οκτώβριο του 2017 μετά από απουσία 16 μηνών (από Ιούνιο 2016) χάρη στην εμφανίσεις του με την ΑΕΚ η οποία τον είχε αποκτήσει τον Αύγουστο του 2016. Αποχώρησε με προορισμό τον Ολυμπιακό τον Ιούνιο του 2018.

Γιάκομπ Γιόχανσον: Επέστρεψε στην εθνική Σουηδίας μετά από απουσία τριών χρόνων (Ιανουάριος 2014 – Μάρτιος 2017). Ανήκε στην ΑΕΚ από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2018. Μάλιστα η ΑΕΚ ουσιαστικά τον «έβαλε» στην εθνική, καθώς το 2014 είχε αγωνιστεί μόνο σε κάποια φιλικά ματς στα οποία συμμετείχαν αποκλειστικά παίκτες προερχόμενοι από το σουηδικό πρωτάθλημα.

ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΤΟ «ΠΑΛΕΥΕΙ»

Νίκλας Χουλτ: Παλεύει να καθιερωθεί στην εθνική Σουηδίας, καθώς κλήθηκε δύο φορές το 2017 (ως παίκτης του Παναθηναϊκού) και άλλες δύο μέσα στο 2018 ως παίκτης της ΑΕΚ. Αν τα καταφέρει (ήδη ξεκίνησε βασικός στις 6/9/2018 εναντίον της Αυστρίας) τότε αυτό θα είναι κάτι που θα πιστωθεί στην πρωταθλήτρια.

Στην κατηγοριοποίηση αυτή δεν έγινε αναφορά στον Γιάννη Γιαννιώτα και τον Μάριο Οικονόμου. Δύο ποδοσφαιριστές που βρίσκονται τακτικά στις επιλογές του Μίχαελ Σκίμπε, πριν ακόμα αποκτηθούν από την ΑΕΚ. Συνεπώς δεν οφείλουν στην πρωταθλήτρια το διεθνές τους status. Επίσης, να σημειώσουμε ότι τυπικά το ντεμπούτο του Τάσου Μπακασέτα έγινε όσο ακόμα ανήκε στον Πανιώνιο (Ιούνιος 2016). Ωστόσο, ήταν ήδη γνωστό ότι από την 1η Ιουλίου του 2016 θα ήταν παίκτης της ΑΕΚ με την οποία άλλωστε καθιερώθηκε στην «Γαλανόλευκη».

Ο «κιτρινόμαυρος προορισμός» αποδεικνύεται στο πέρασμα των χρόνων θελκτικός και από την άποψη της διεθνούς καταξίωσης ενός ποδοσφαιριστή. Καταρχάς είναι πλέον κατοχυρωμένο ότι κανείς δεν «οπισθοχωρεί» επαγγελματικά, από τη στιγμή που θα αποφασίσει να ενταχθεί στην ΑΕΚ. Για παράδειγμα ο Σοτζέι Μασούντ ήταν αρχηγός της εθνικής Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας, ο Βράνιες παρέμεινε βασικός στην εθνική Βοσνίας, ο Μπαρόχα και ο Βάργκας στην εθνική Βενεζουέλας.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ παρέχει την ιδανική πλατφόρμα ώστε να «ανοίξει πόρτες» και να ξεπεραστούν οι αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν όταν κάποιος αγωνίζεται σε τόσο χαμηλής δυναμικότητας πρωτάθλημα. Ο Γιόχανσον το 2017 και ο Λιβάγια το 2018 έδειξαν το δρόμο και πλέον κάθε μέλος της ΑΕΚ αισθάνεται ότι οι πιθανότητες να εκπροσωπήσει τη χώρα του είναι αρκετές και -κυρίως- ρεαλιστικές.