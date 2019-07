ΓΙΑ 8η ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας

Στο επίκεντρο Κλιματική Αλλαγή, Φυσικές Καταστροφές και Ανθρώπινη Δραστηριότητα

Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου (ΙΕΤ), το Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών& Επικοινωνιακών Εφαρμογών από το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Ερευνας, διοργανώνουν το 8ο Θερινό Σχολείο για την Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφία, στις εγκαταστάσεις του ΙΕΤ (Ίδρυμα Αγία Σοφία) στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου.

Το Θερινό Σχολείο θα διαρκέσει από τις 19 έως τις 28 Ιουλίου και διοργανώνεται σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικού Δικαίου, τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Αποκορώνου/Κοινωφελής Επιχείρηση, τον Δήμο Πλατανιά και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου.

Την διοργάνωση στηρίζει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτξυης Κρήτης και τελεί υπό την αιγίδα του European Journalism Training Association.

Χορηγοί του 8ου Θερινού Σχολείου είναι: Η εφημερίδα Χανιώτικα Νέα, το Μουσείο Τυπογραφίας «Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη», η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, οι Μινωικές Γραμμές, το Βοτανικό Πάρκο-Κήποι Κρήτης, η Μπύρα Νήσος και το Κτήμα Λουπάκη.

Φοιτητές δημοσιογραφίας και επαγγελματίες δημοσιογράφοι καταφθάνουν την Παρασκευή στα Χανιά, όπου για δέκα ημέρες θα συμμετέχουν στις εργασίες του Θερινού Σχολείου και θα ξεναγηθούν στις ομορφιές της Κρήτης. Στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου θα γίνουν τρεις ανοιχτές για το κοινό εκδηλώσεις με εξαιρετικά ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ανοιχτών για το κοινό εκδηλώσεων έχει ως εξής:

•Σάββατο 20/7

-Ανοικτή Συνεδρία (Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου)

9.30 -10.00: Χαιρετισμοί

*Παρασκευάς Περάκης, Εκπρόσωπος Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου, Διευθυντής εφημερίδας “Χανιώτικα Νέα”

*Απόστολος Βουλγαράκης, Αντιπεριφερειάρχης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

*Χαράλαμπος Κουκιάνακης, Δήμαρχος Αποκορώνου

*Γιάννης Δασκαλάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων

*Αντώνης Ροκάκης, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων

-10.00-10.30: Journalism in the era of environmental crisis. Εισηγητής: Nico Drok , Καθηγητής, Πρόεδρος, European Journalism Training Association

-10.30-11.00: Κλιματική Αλλαγή και Ανθρώπινη Παρέμβαση Εισηγητής: Ιωάννης Φίλης, Ομ. Καθηγητής, πρ. Πρύτανης, Πολυτεχνείο Κρήτης

-11.00-11.30: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιβαλλοντική ενημέρωση. Εισηγητής: Γιώργος Πλειός, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

-Συντονιστής: Ιωάννα Κωσταρέλλα, Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

-11.30-12.00: Διάλειμμα Καφέ

-12.00-13.00: Συζήτηση

-18.00-18.45: Χρήση δημοσιογραφίας δεδομένων για προβολή περιβαλλοντικών θεμάτων – Η περίπτωση των οπτικοποιήσεων. Εισηγητής: Ανδρέας Βέγλης, Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

-19.00-19.45:Επιλέγοντας το κατάλληλο είδος οπτικοποίησης για την προβολή περιβαλλοντικών θεμάτων – Τεχνικές και εργαλεία. Εισηγητής: Ανδρέας Βέγλης, Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

-20.00.20.45: Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης για το περιβάλλον: τεχνικές αποδοτικής αναζήτησης Εισηγητές: Γιώργος Χριστοδούλου, Διεθνές Πανεπιστήμιο & Ιωάννα Μηλόφτση, Βιβλιοθηκονόμος

• Κυριακή 21/7

Ανοικτή Εσπερίδα: Κλιματική Αλλαγή και Φυσικές Καταστροφές (Πολιτιστικό Κέντρο Πλατανιά, Δήμος Πλατανιά)

*19.00-19.20:Η Κλιματική Αλλαγή ως δυναμικός μηχανισμός μεταβολής των συνθηκών επιβίωσης και η ανάγκη της Προσαρμογής. Εισηγητής: Εμμανουήλ Λέκκας, Μετεωρολόγος, M.Sc, τ. Διευθυντής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Επιστημονικός Συνεργάτης Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ)

*19.20-19.40: Αποζημιώσεις από Φυσικές Καταστροφές στην Ελλάδα, Εισηγητής: Ευτέρπη (Έυη) Τζινευράκη, Δικηγόρος, Συνεργάτης Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης

*19.40-20.00: Οι δορυφόροι στην υπηρεσία της πολιτικής προστασίας. Εισηγητής: Δρ. Δημήτρης Αλεξάκης, Ερευνητής Γ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

*20.00-20.20: Το Πρωτόκολλο του Κιότο και η Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή. Εισηγήτρια: Μαρία Μανιαδάκη, Δικηγόρος, Συντονίστρια Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης

*20.20-20.40: Αστικό κλίμα και Κλιματική Αλλαγή. Εισηγητής: Νεκτάριος Χρυσουλάκης, Διευθυντής Ερευνών, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)

*Συντονιστής: Ανδρέας Βέγλης, Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

*20.40-21.00: Συζήτηση

•Τετάρτη 24/7

Ανοικτή Εσπερίδα: Πολιτισμός και Προστασία Περιβάλλοντος Μουσείο Τυπογραφίας «Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη»

*18.00-18.10: Χαιρετισμοί

*Γιάννης Γαρεδάκης, Πρόεδρος Μουσείου Τυπογραφίας, Πρόεδρος Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου, Ιδρυτής της εφημερίδας “Χανιώτικα νέα”

*18.10-19.00: Ξενάγηση στο Μουσείο Τυπογραφίας. Εισηγήτρια: Έλια Κουμή, Διευθύντρια Μουσείο Τυπογραφίας «Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη»

*19.00-19.20: Art, Culture and Environment in the Mediterranean. Εισηγητής: Serhan Ada, Αν. Καθηγητής Istanbul Bilgi University – Head, UNESCO Chair in Cultural policy and Cultural Diplomacy,.

*19.20-19.40: Προστασία Περιβάλλοντος. Εισηγητής: Δρ. Πέτρος Λυμπεράκης, Πρόεδρος Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς/ Ερευνητής, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

*19.40-20.00: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων από την ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. Εισηγητής: Γιάννης Κουτράκης, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΙΣΑ

*20.00-20.20: Τουρισμός και κλιματική αλλαγή. Η περίπτωση της Κρήτης. Εισηγητής: Γιάννης Βουρδουμπάς, Χημικός Μηχανικός, M.Sc., PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΑΙΧ

*Συντονιστής: Φανή Γαλατσοπούλου, ΕΔΙΠ, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

*20.20-21.00: Συζήτηση