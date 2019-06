Θεατρική βραδιά ποίησης και συνεισφοράς για το Spin the Wheel 2

Φιλανθρωπική εκδήλωση για την ενίσχυση του Spin the Wheel 2 διοργανώνεται την Κυριακή 9 Ιουνίου στο Πολύκεντρο Νεολαίας Ηρακλείου (Ανδρόγεω 2).

5 άτομα ποδηλατούν 500χλμ από το Νότιο στο Βόρειο Μαλάουι με στόχο την ενίσχυση 825 παιδιών με σχολικές στολές

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιουνίου στις 19:30 με ελεύθερη οικονομική συνεισφορά. Ενδεικτικά: 6€ = 1 παιδί παίρνει 1 σχολική στολή

Ποιήτρια:

Βίβιαν Ευθυμίου : απαγγελία ποιημάτων-συγγραφέας

Συντελεστές:

Άμη Ψαράκη, μουσικός, μουσικό όργανο: τρομπέτα

Ιφιγένεια Γρινιαράκη, θεατρικός ρόλος, θεραπεύτρια τέχνης

Κέλλυ Κακοταρίτη, απαγγελία ποιημάτων, εθελόντρια στο Spin the wheel Αλεξάνδρα Ρούσσου, θεατρικός ρόλος, εκπρόσωπος Spin the wheel

Σε ηλικία 7 ετών χωρίς να ξέρει να γράφει υπαγορεύει στην μητέρα της το πρώτο της ποίημα.

Στα 17 της εκδίδει την πρώτη της ποιητική συλλογή, με τίτλο « Επιλογές και λάθη », και μας κάνει την τιμή να την παρουσιάσει θεατρικά με την συνοδεία τρομπέτας και πιάνου. Όλα τα έσοδα μεταφράζονται σε σχολικές στολές για την πρόσβαση σε αντίστοιχες ευκαιρίες από παιδιά στο Μαλάουι.

Σήμερα στα 21 της, γράφει ίσως τώρα τα καλύτερά της και θέλει να ξεσηκώσει όλα τα γυμνασιόπαιδα να γράφουν και να δημοσιεύουν ότι σκαρφίζονται γιατί τα παιδιά λέει ξέρουν καλύτερα τον κόσμο κι αυτά είναι τα μόνα ικανά να τον προχωρήσουν!!

Ελάτε σε μια βραδιά τέχνης για φιλανθρωπικό σκοπό με συνοδεία τρομπέτας, ποιητικές στιγμές και θεατρικά στοιχεία.

Η θεατρική παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Επιλογές και λάθη» της Βίβιαν Ευθυμίου πραγματοποιείται αυτή την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στο Πολύκεντρο Νεολαίας Ηρακλείου στις 7:30 μ.μ.

Επίσημο προφίλ fb καλλιτέχνιδας: Βίβιαν Ευθυμίου

Δημιουργία αφίσας: Γιάννης Κεφάλας , εθελοντής στο Spin the Wheel

Μια ιστορία μίας έφηβης που αποφασίζει να εκδώσει βιβλίο στα 17 της!

Σας περιμένουμε!!

**Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης διατίθενται στην εθελοντική δράση Spin the Wheel 2.

Στοιχεία επικοινωνίας

Spin the wheel (Αλεξάνδρα Ρούσσου): 6943142901 Θεατρική βραδιά ποίησης (Βίβιαν Ευθυμίου): 6980401470»