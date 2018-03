ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Tαξίδι στην Ισπανία

Μέσω του προγράμματος Erasmus+







Κατά το χρονικό διάστημα 18 – 24 Φεβρουαρίου 2018 ομάδα 19 μαθητών του 3ου Γυμνασίου Χανίων μαζί με τους συνοδούς καθηγητές μας πραγματοποιήσαμε ταξίδι στο Navas της Καταλονίας (περιοχή Βαρκελώνης) στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και eTwinning με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τίτλο: BECOMING SOCIAL ENTREPRENEURS: Social entrepreneurship to activate the beating of our schools and our towns.

Σο σχολείο υποδοχής παρακολουθήσαμε ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαζί με ομάδες μαθητών και από τα συνεργαζόμενα σχολεία της Αυστρίας και Πολωνίας. Kατά τον ελεύθερο χρόνο μας φιλοξενηθήκαμε στα σπίτια των Καταλανών συμμαθητών μας.

Στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος ασχοληθήκαμε με δραστηριότητες θεωρητικές (στερεότυπα λαών κ.τ.λ.), πρακτικές (κατασκευή ξυλοπόδαρων, δημιουργία βίντεο κ.τ.λ.), καλλιτεχνικές (εκμάθηση τοπικής φλογέρας και του παραδοσιακού χορού Sardana), αθλητικές, και περιηγηθήκαμε στη διάρκεια μιας ημέρας στην πόλη της Βαρκελώνης. Σε όλες αυτές τις δραστηριότητες εφαρμόστηκε η μέθοδος PBL (Project Based Learning) μέσω ομάδων εργασίας με διαφορετικό κάθε φορά συνδυασμό μαθητών και των τεσσάρων εθνικοτήτων.

Οι εμπειρίες που ζήσαμε αλλά και οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχοληθήκαμε επηρέασαν το εαυτό μας προς το καλύτερο. Ο διαφορετικός τρόπος εκμάθησης, η επικοινωνία με ανθρώπους από μια άλλη χώρα αλλά και ο πολιτισμός αυτής της χώρας μας δημιούργησαν πολλά ευχάριστα συναισθήματα. Επίσης διευρύναμε τους ορίζοντές μας. Γνωρίσαμε διαφορετικά έθιμα και κουλτούρες, νέους κανόνες, έναν διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης και ζωής και αναπτύξαμε τον σεβασμό στις ιδέες και γνώμες των άλλων. Γίναμε πιο κοινωνικοί. Μυηθήκαμε στη συνεργατική μάθηση και μάλιστα με μαθητές από διαφορετικές χώρες άρα και με διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες και καταβολές. Το Erasmus+ μας δίδαξε τι σημαίνει συνεργασία και ανάπτυξη πνευματικής καλλιέργειας.

Αυτό το πρόγραμμα ήταν κάτι περισσότερο από εμπειρία. Αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης. Αν και το ταξίδι αυτό διήρκησε μόνο μια εβδομάδα, μάθαμε κάτι πολύ σπουδαίο: να περιορίζουμε τον εαυτό μας, να μην απαιτούμε και να μη ζούμε μόνο με τις ανέσεις του δικού μας σπιτιού. Μας έμαθε να ανταπεξερχόμαστε σε δυσκολίες και να προσαρμοζόμαστε σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Επιπλέον μας έμαθε να διαχειριζόμαστε την όποια σύγκρουση μπορούσε να συμβεί και η αυτονομία και η προσαρμοστικότητα σε ένα νέο περιβάλλον ήταν χρήσιμο εφόδιο για όλους.

Αυτές τις μέρες προετοιμαζόμαστε να φιλοξενήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας, στο πλαίσιο της δεύτερης κινητικότητας του προγράμματος, τους μαθητές και καθηγητές των σχολείων της Ισπανίας, Αυστρίας και Πολωνίας στην πόλη μας, από 17 – 23 Μαρτίου 2018, παρουσιάζοντας τις δικές μας δραστηριότητες και τα αξιοθέατα του τόπου μας.