Τα Χανιά στον ρυθμό της ροκ

Ξεκινά σήμερα το μουσικό φεστιβάλ στη μνήμη των Σταμάτη Ζολινδάκη και Γιώργου Μανουσέλη

Ένα τριήμερο φεστιβάλ με 100 μουσικούς από επτά χώρες είναι το φετινό Chania Rock Festival που ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως το Σάββατο στον Ενετικό Προμαχώνα San Salvatore, στο παλιό λιμάνι.

Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην τοπική rock σκηνή και στη μνήμη του Χανιώτη μουσικού Σταμάτη Ζολινδάκη αλλά και του Γιώργου Μανουσέλη. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη σήμερα για το κοινό και θα συμμετέχουν 10 χανιώτικα μουσικά σχήματα. Συγκεκριμένα, τα δύο τελευταία μουσικά σχήματα που συμμετείχε ο Σταμάτης Ζολινδάκης, οι “Πληνθέτες” και οι “Τριώνυμο” θα “ενωθούν” ειδικά για την πρώτη μέρα του festival, παρουσιάζοντας συνθέσεις του. Νωρίτερα στη σκηνή θα ανέβουν 8 ακόμη Χανιώτικες rock μπάντες: The Dragons, Hide n seek – Hidden Sick The Halicuti Band, Hemingways, Oblivion, Noisy Whisper, Northwaves και PlanetΝone. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 17:25.

Την Παρασκευή εμφανίζονται: η «βασίλισσα» του Συμφωνικού Ροκ Tarja Turunet (πρώην front woman των Nightwish), Uli Jon Roth (ένα από τα ιδρυτικά στελέχη των Scorpions), οι Ιταλοί Sinheresy, οι Ηρακλειώτες Doomocracy, και οι Decipher από την Αθήνα. Έναρξη στις 17.30.

Το Σάββατο 6 Ιουλίου οι: Demons & Wizards, Rotting Christ, Holocaust (Β. Βρετανία), Carthadogs (Τυνησία), Diamond Signs (Αθήνα). Έναρξη στις 17:30.

Για τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού, έκανε λόγο χθες, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Γιάννης Αναστασάκης, εκ των διοργανωτών του φεστιβάλ μαζί με τον Νίκο Αθηναίο

Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής έχουν πωληθεί on line εισιτήρια σε 21 χώρες.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και του Δήμου Χανίων, με την υποστήριξη του Προξενείου Δανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας.

Η πρόξενος Δανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας Συρματένια Παρασχάκη, τόνισε ότι τα Χανιά αποτελούν προορισμό για ένα μεγάλο αριθμό Σκανδιναβών ενώ επεσήμανε πως τα Φεστιβαλ στην Σκανδιναβία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελούν θεσμό.

Η αντιδήμαρχος Τουρισμού Δ. Χανίων Ελπίδα Τσιτσιρίδη έκανε λόγο για μια αξιόλογη πρωτοβουλία που μπορεί να αποτέσει «εργαλείο» για προσέλκυση επισκεπτών

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Κώτσογλου, σχολίασε ότι «μέσα από αυτό το φεστιβάλ η μουσική για άλλη μια φορά θα μαγέψει τα πλήθη» .