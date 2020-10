Συμμετοχή Δήμου Χανίων σε ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο

O Δήμος Χανίων συμμετείχε στη διαδικτυακή (λόγω της πανδημίας COVID-19) εναρκτήρια συνάντηση (kickoff meeting) του έργου Horizon 2020 «VARCITIES: VISIONARY NATURE BASED ACTIONS FOR HEALTH, WELL BEING & RESILIENCE IN CITIES», από τις 9 έως τις 11 Σεπτεμβρίου, με περισσότερους από 50 συμμετέχοντες από 9 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία).

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σκοπός της εναρκτήριας συνάντησης ήταν ο καθορισμός των βασικών στρατηγικών σχεδιασμού και υλοποίησης πιλοτικών δράσεων για τους αστικούς δημόσιους χώρους σε 8 πόλεις της Ευρώπης.

Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 11.129.569,50€ και διάρκεια 54 μήνες, έχει ως συντονιστή και επιστημονικά υπεύθυνο το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Το ερευνητικό αυτό έργο συνδυάζει δράσεις και λύσεις εμπνευσμένες από τη φύση, ψηφιακή καινοτομία και εικονική πραγματικότητα με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των κατοίκων των ευρωπαϊκών πόλεων. Έχει ως στόχο την αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, την ενσωμάτωση των οικολογικών χώρων στην καθημερινή ζωή, την ενίσχυση του σεβασμού των δημόσιων χώρων, την ανάπτυξη υγιούς πράσινης νοοτροπίας για τα παιδιά, κ.ά.

Ο Δήμος Χανίων προβλέπεται, μέσω του έργου αυτού, να αναπτύξει ένα «Αστικό κινητό καθιστικό (mobile urban living room)». Πρόκειται για μια καινοτόμο ιδέα, που αφορά στην αποκατάσταση και αναγέννηση του δημόσιου χώρου, η οποία προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, πολυλειτουργικότητα και φιλοξενεί διάφορες δραστηριότητες. Επιπλέον, προωθεί την ψηφιακή, κοινωνική, πολιτιστική και φυσική καινοτομία για την ενίσχυση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών. Αυτός ο ευμετάβλητος χώρος μπορεί εύκολα να αποσυναρμολογηθεί και στη συνέχεια να επανατοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι πιθανές τοποθεσίες μπορούν να είναι πλατείες ή πάρκα»