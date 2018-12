Στην Αθήνα η Μόνιμη Επιτροπή της Περιφερειακής Επιτροπής (SCRC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη

Συνέρχεται σήμερα (5/12) στην Αθήνα η Σύνοδος της 26ης Μόνιμης Επιτροπής της Περιφερειακής Επιτροπής (SCRC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη ( WHO Europe), πρόεδρος της οποίας είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κος Ιωάννης Μπασκόζος.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σ΄ αυτή συμμετέχουν πέραν της Περιφερειακής Δ/ντριας του WHO Europe, Dr Szuzsanna Jakab, η Υπουργός Υγείας της Ρωσικής Δημοκρατίας Prof. Veronika Skvortsova και ο Υφυπουργός Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Μολδαβίας, Dr Boris Glica.

Τα θέματα που θα συζητηθούν αποτελούν προτεραιότητα του WHO Europe όπως η καθολική κάλυψη υγείας κι ο κεντρικός ρόλος που έχει στην επίτευξη αυτού του στόχου η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Θα γίνει απολογισμός εργασιών της Περιφερειακής Συνόδου που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη τον Σεπτέμβριο του 2018. Τις δυνατότητες συνεργασίας του Οργανισμού με τα Γραφεία που λειτουργούν στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Την αναγκαιότητα ανάπτυξης της υγειονομικής παιδείας. Τη διαδικασία και την κατάθεση υποψηφιοτήτων για την εκλογή του νέου Περιφερειακού Δ/ντη του WHO Europe.

Κατά το χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, ανέφερε: «Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο αναβαθμισμένης συνεργασίας του ΠΟΥ με τη χώρα μας λόγω της λειτουργίας, εδώ και τρεις μήνες, του Γραφείου του (Regional Office) στην Αθήνα. Στο Υπουργείο Υγείας και συνολικά στην ελληνική κυβέρνηση υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση να προχωρήσει αυτή η συνεργασία που μας δίνει πολύτιμη υποστήριξη στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που εμπνέονται από το στόχο της Άλμα – Άτα (1978) “Υγεία για όλους” και το στόχο του ΠΟΥ “Να μην μείνει κανείς πίσω”.

Ο Υπουργός Υγείας, επίσης, τόνισε: «Η Υγεία για μας είναι υπόθεση Ισότητας, Κοινωνικής Δικαιοσύνης- Συνοχής και Ανθρωποκεντρικής Ανάπτυξης» και κατέληξε, «Θα συνεχίσουμε με την ίδια στρατηγική στόχευση και πολιτική δέσμευση, στη διαρκή και επίπονη μάχη για την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα και στη βελτίωση των δεικτών Υγείας του πληθυσμού που ζει, εργάζεται και φιλοξενείται στη χώρα μας. Η συνεργασία μας με τον ΠΟΥ είναι εγγύηση αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας σ΄ αυτή την προσπάθεια»»