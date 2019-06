Στη Σούδα το κρουαζιερόπλοιο Horizon

Στην Σούδα κατέπλευσε σήμερα το κρουαζιερόπλοιο Horizon.

Οι επόμενες αφίξεις κρουζιερόπλοιων για τον Ιούνιο έχουν ως εξής:

23/06/19 OCEANA ΣΟΥΔΑ

24/06/19 AZAMARA PURSUIT XANIA

25/06/19 NORWEIGIAN JADE ΣΟΥΔΑ

25/06/19 VEENDAM ΣΟΥΔΑ

28/06/19 HORIZON ΣΟΥΔΑ

28/06/19 CRYSTAL ESPRIT ΧΑΝΙΑ

Το υπόλοιπο πρόγραμμα αφίξεων:

ΙΟΥΛΙΟΣ

02/07/19 MEIN SCHIFF 6 ΣΟΥΔΑ

04/07/19 SILVER SHADOW XANIA

06/07/19 MARELLA CELEBRATION ΣΟΥΔΑ

06/07/19 NORWEIGIAN JADE ΣΟΥΔΑ

10/07/19 RIVIERA ΣΟΥΔΑ

11/07/19 EMERALD PRINCESS ΣΟΥΔΑ

16/07/19 NORWEIGIAN JADE ΣΟΥΔΑ

16/07/19 KONINGSDAM ΣΟΥΔΑ

16/07/19 OCEANA ΣΟΥΔΑ

19/07/19 HORIZON ΣΟΥΔΑ

19/07/19 MARELLA EXPLORER 2 ΣΟΥΔΑ

23/07/19 RHAPSODY OF THE SEAS ΣΟΥΔΑ

24/07/19 MARELLA DISCOVERY ΣΟΥΔΑ

26/07/19 HORIZON ΣΟΥΔΑ

27/07/19 NORWEIGIAN JADE ΣΟΥΔΑ

30/07/19 MEIN SCHIFF 6 ΣΟΥΔΑ

30/07/19 MSC LIRICA ΣΟΥΔΑ

31/07/19 CLUB MED II ΣΟΥΔΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

01/08/19 EMERALD PRINCESS ΣΟΥΔΑ

02/08/19 HORIZON ΣΟΥΔΑ

06/08/19 NORWEIGIAN JADE ΣΟΥΔΑ

06/08/19 MSC LIRICA ΣΟΥΔΑ

09/08/19 HORIZON ΣΟΥΔΑ

12/08/19 VEENDAM ΣΟΥΔΑ

13/08/19 MSC LIRICA ΣΟΥΔΑ

16/08/19 HORIZON ΣΟΥΔΑ

16/08/19 CRYSTAL ESPRIT ΧΑΝΙΑ

17/08/19 MARELLA CELEBRATION ΣΟΥΔΑ

17/08/19 NORWEIGIAN JADE ΣΟΥΔΑ

18/08/19

CELEBRITY

CONSTELLATION ΣΟΥΔΑ

20/08/19 AZAMARA PURSUIT XANIA

20/08/19 MSC LIRICA ΣΟΥΔΑ

22/08/19 EMERALD PRINCESS ΣΟΥΔΑ

23/08/19 HORIZON ΣΟΥΔΑ

23/08/19 MARELLA EXPLORER 2 ΣΟΥΔΑ

25/08/19 OCEANA ΣΟΥΔΑ

27/08/19 MEIN SCHIFF 6 ΣΟΥΔΑ

27/08/19 NORWEIGIAN JADE ΣΟΥΔΑ

27/08/19 MSC LIRICA ΣΟΥΔΑ

30/08/19 HORIZON ΣΟΥΔΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

03/09/19 MSC LIRICA ΣΟΥΔΑ

07/09/19 NORWEIGIAN JADE ΣΟΥΔΑ

10/09/19 MSC LIRICA ΣΟΥΔΑ

12/09/19 EMERALD PRINCESS ΣΟΥΔΑ

13/09/19 HORIZON ΣΟΥΔΑ

15/09/19 AZAMARA PURSUIT XANIA

15/09/19 OCEANA ΣΟΥΔΑ

17/09/19 NORWEIGIAN JADE ΣΟΥΔΑ

17/09/19 JEWEL OF THE SEAS ΣΟΥΔΑ

17/09/19 MSC LIRICA ΣΟΥΔΑ

18/09/19 MARELLA DISCOVERY ΣΟΥΔΑ

20/09/19 HORIZON ΣΟΥΔΑ

21/09/19 MARELLA CELEBRATION ΣΟΥΔΑ

24/09/19 MEIN SCHIFF 6 ΣΟΥΔΑ

24/09/19 MSC LIRICA ΣΟΥΔΑ

24/09/19 VISIONS OF THE SEAS ΣΟΥΔΑ

27/09/19 HORIZON ΣΟΥΔΑ

27/09/19 SEA CLOUD ΣΟΥΔΑ

28/09/19 NORWEIGIAN JADE ΣΟΥΔΑ

28/09/19 INFINITY ΣΟΥΔΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

01/10/19 MSC LIRICA ΣΟΥΔΑ

04/10/19 MARELLA EXPLORER 2 ΣΟΥΔΑ

04/10/19 CRYSTAL ESPRIT ΧΑΝΙΑ

05/10/19 JEWEL OF THE SEAS ΣΟΥΔΑ

07/10/19 INFINITY ΣΟΥΔΑ

08/10/19 NORWEIGIAN JADE ΣΟΥΔΑ

08/10/19 MSC LIRICA ΣΟΥΔΑ

08/10/19 OCEANA ΣΟΥΔΑ

13/10/19 CRYSTAL SERENITY ΧΑΝΙΑ

14/10/19 HORIZON ΣΟΥΔΑ

14/10/19 JEWEL OF THE SEAS ΣΟΥΔΑ

15/10/19 MSC LIRICA ΣΟΥΔΑ

15/10/19 KONINGSDAM ΣΟΥΔΑ

19/10/19 NORWEIGIAN JADE ΣΟΥΔΑ

21/10/19 MSC ORCHESTRA ΣΟΥΔΑ

22/10/19 MEIN SCHIFF 6 ΣΟΥΔΑ

22/10/19 MSC LIRICA ΣΟΥΔΑ

23/10/19 CELEBRITY EDGE ΣΟΥΔΑ

24/10/19 PRINCESS IRIS ΣΟΥΔΑ

25/10/19 AZAMARA JOURNEY XANIA

29/10/19 ROTTERDAM ΣΟΥΔΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

02/11/19 NORWEIGIAN SPIRIT ΣΟΥΔΑ

16/11/19 LE PONANT XANIA

26/11/19 NORWEIGIAN SPIRIT ΣΟΥΔΑ

27/11/19 HORIZON ΣΟΥΔΑ

17/12/19 VIKING STAR ΣΟΥΔΑ

23/12/19 VIKING STAR ΣΟΥΔΑ